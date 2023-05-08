Selvi'den iktidara provokasyon soruları: Neden müdahale etmedi?

Yayınlanma: 08.05.2023 - 14:18

Güncelleme: 08.05.2023 - 14:18

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingi sırasında yapılan taşlı saldırıyı kınadı.

Selvi, "Maalesef birileri 14 Mayıs seçimlerini provoke etmek için elinden geleni yapıyor. İktidarın gereken önlemleri alıp buna izin vermemesi gerekiyor" dedi.

Selvi, saldırı sırasında yaşanan güvenlik ihmallerine dikkat çektiği yazısında şunları kaydetti:

"Erzurum'da Ekrem İmamoğlu’nun konuşması sırasında taşlanmasını tek kelime ile kınıyorum. Ve çok tehlikeli buluyorum. Dadaşlar diyarı Erzurum’a yakıştırmadığımı söylüyorum. Bu saldırı İmamoğlu’nun şahsında Türk demokrasisine yapılmış bir saldırıdır. Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere saldırı sırasında yaralananlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bu tür saldırılar geçmişte demokrasimize büyük zararlar vermişti. Bu saldırı sırasında atılan taşların hedefinde de sadece Ekrem İmamoğlu değil, demokrasimiz vardır. Seçim kampanyası başladığından bu yana yaşanan gerilime dikkat çekip önlem alınması çağrısı yapıyorum.

İmamoğlu’nu dinlemek üzere binlerce insan toplanmışken, karşı tarafta bir grubun toplanmasına neden engel olunmadı? İmamoğlu konuşurken taşlı saldırıda bulunanlar kimlerdir? Olay sırasında güvenlik güçleri neden etkin bir şekilde müdahale etmedi?

Bu soruların cevabının verilmesi gerekiyor."