Erzurum saldırısına ilişkin İYİ Parti’den açıklama: ‘Korkmuyoruz, amaçları insanların sandıklara gitmesini engellemek’

Yayınlanma: 08.05.2023 - 13:56

Güncelleme: 08.05.2023 - 14:35

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği şeçimlerine günler kala dün Erzurum’daki mitinginde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmanoğlu’na bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Ardından İYİ Parti bayraklarının sökülüp yakıldığı da görüntülere yansıdı.

Çocuk, kadın ve yaşlı yurttaşların yaralandığı Erzurum provokasyonuna yönelik İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Mustafa Tolga Öztürk, Cumhuriyet TV’ye açıklamalarda bulundu.

“BU SEÇİMİN İKİNCİ TURA KALMAMASI GEREKTİĞİNİ ANLADIK”

Sözlerine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in “bu işleri yasalara aykırı yaparsanız olacağı budur” açıklamasını hatırlatarak başlayan Öztürk şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir beklenti içerisindeydik. Çünkü öncesinde İçişleri Bakanı’nın, sonrasında sayın cumhurbaşkanının çeşitli söylemleri oldu. Arkasından gerek Erzurum Valisi'nin, emniyet müdürlüğünün, özellikle Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı’nın tırmandırıcı ve şiddeti artırıcı söylemleri oldu. Burada biz eşit şartlarda yarışmıyoruz zaten, biliyorsunuz. Propaganda serbestisinde yasal hakların bize verilmiş olduğu hükümleri uygulamaya çalışıyoruz. Olabildiğince sakin, sükunetle götürmeye çalışıyoruz. Daha önce de bizim cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ‘Kazanmamız durumunda lütfen genel merkezin önüne gelmeyin’, genel başkanımızın ‘Bu bir savaş değil, bu bir seçim’ gibi açıklamaları oldu. Herhangi bir can kaybı olmadı ama olabilirdi. Bu seçimin ikinci tura kalmaması gerektiğini bir kez daha anladık. İlk turda bizim olabildiğince vatandaşlarımızla, partililerimizle birlikte bunu bitirmemiz gerektiğini dün bize anlattı.”

“DEĞİŞİMDEN KORKUTMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Kızılay Selçuklu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Dağlı’nın, İmamoğlu’nun bugün yapacağı Konya mitingi için “Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı’na gidebilir” ifadelerini de değerlendiren Öztürk, “Erzurum olayı herkes için korkutucu bir şey oldu, biz korkmuyoruz. Burada tüm insanları konsolide etmeye çalışıyorlar ve sandığa gitmelerini engelliyorlar, değişimden korkutmaya çalışıyorlar. Ben Erzurum’daki olayın Konya’da yaşanacağını düşünmüyorum. Arkasından zaten genel başkanımızın, Mansur beyin, Kemal beyin ve Ekrem beyin Adana’da da tekrar bir mitingi olacak, ben dün yaşananları unutup önümüze bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Eskiden seçimlere gidildiği zaman Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı, bu seçim süreci olabildiğince eşit şartlar altında geçmesi için istifa ederdi. Yine bürokrasiden bir atama yapılıyordu ama görece bir eşitlik sağlanmasını öngörmüştü kanun. Şimdi İçişleri Bakanı'nın söylemlerine, eylemlerine baktığımız zaman bunun olması pek mümkün görünmüyor ama polis teşkilatımızda da vatanını seven, provokasyona gelmeyecek arkadaşlarımızın görev aldığına inanıyorum. Bundan sonra böyle bir şeyle karşılaşmayacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“POLİSLERİN YARDIM ETTİĞİNİ SÖYLEYEMEYİZ”

Olayla ilgili emniyet müdürü ve yetkililerin tutumlarına ilişkin konuşan Öztürk, “Polis teşkilatında herkesi aynı kefeye koymak da doğru değil ama görüntüleri hepimiz izledik. Burada ‘yardım ettiler’ deme şansım ne yazık ki söz konusu değil. İki grup arasında çok kısa bir mesafe var ve taşlar geliyor, çocuklar var, kadınlarımız yaralandı, yaşlı insanlar var, ellerinde Türk bayrağı. Yani ben, itidalli, devlet memuru, vatanını seven polis arkadaşlarımızın bir daha böyle bir şeye karşı koyacaklarını düşünüyorum. Amaçlarının vatandaşların sandıklara gitmemesini ve devlet üzerinde, Türkiye genelinde bir korku iklimi yaratmak olduğunu düşünüyorum” açıkamasında bulundu.

“İSTANBUL’DAKİ VATANDAŞLARIMIZ BUNA ALIŞKIN”

Öztürk, Erzurum’dan dönen İmamoğlu’nu Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karşılayan yurttaşlara dair “İstanbul’daki vatandaşlarımız buna alışkın. YSK, 31 Mart 2019’da iradelerin üzerine darbe vurmuştu ama arkasında 24 Haziran’da yapılan seçimde 804 bin civarında bir oy farkıyla bitirdi. Ekrem İmamoğlu’nu İstanbullular çok seviyor, Ekrem İmamoğlu’na karşı yapılan bir eylemi kendilerine karşı yapılmış bir eylem olarak görüyor İstanbullu vatandaşlarımız. Orada binlerce kişi vardı, bir mitinge dönüştü” diyerek sözlerini noktaladı.