Erzurum Dernekler Federasyonu: İBB Başkanı dışarıdan getirdiği bir grupla halkın üzerine taş attı

Yayınlanma: 08.05.2023 - 12:45

Güncelleme: 08.05.2023 - 13:33

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum’da düzenlediği mitingde aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu çok sayıda yurttaşın yaralanmasına sebep olan taşlı saldırı yaşandı. Bu olay üzerine açıklamada bulunan İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri ve AKP Bahçelievler İlçe Başkan Yardımcısı Turan Ağ, İmamoğlu’nun taşları kendisinin attırdığını iddia etti.

Ağ, "Sayın İBB Başkanı'nın ilimizde miting yaptığı yer YSK tarafından belirlenen alan olmadığını ilgili makamlardan öğrenmişizdir. Sayın İBB Başkanı buna rağmen miting alanı olmayan yerde miting yapmaya çalışmıştır. İBB Başkanı esnaf ziyareti olarak programlanmış programını mitinge dönüştürmeye çalışmıştır. Hiçbir ilgi görmediği için dışarıdan getirdiğini tahmin ettiğimiz bir grupla halkın üzerine taş atmıştır. Buradaki konuşmasında valiliği, emniyet güçlerini hedef alarak vatan ve millet sevdalısı Dadaşları provoke etmeye çalışmıştır. Bunların hepsinin tamamının görüntüleri emniyetimizle ilgili kurumlarda mevcuttur. Erzurum ve Erzurumlu’yu kimse siyasi emellerine alet edemez. Erzurum vatan sevdalısıdır her taşında, her toprağında şehit kanı vardır. Erzurum misafirperverdir. Edebiyle geleni adabıyla uğurlamasını iyi bilir" şeklinde konuştu.