Selvi'den 'tuzak' uyarısı: Bu iş bumerang gibi bizi vurmasın

25 Ekim 2021 Pazartesi, 11:15

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'ye Osman Kavala hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçilerini "istenmeyen kişi" ilan etme yönünde açıklama yapması sonrası Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den "tuzak" uyarısı geldi.

"Büyükelçiler krizinde bir ihtimal daha var" başlıklı yazısında, Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısını yapan büyükelçiler için "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortaya koyduğu tepkiyle bu 10 ülkeye anladığı dilden konuştu" diyen Selvi, "İktidarı ve muhalefetiyle Türkiye tavrını ortaya koydu. Ancak bundan sonrası serinkanlılıkla hareket etme zamanı" ifadesini kullandı.

"Savaş döneminde bile diplomasiye şans tanınır. Türkiye ekonomik ve siyasi ilişkilerinin güçlü olduğu, dünyanın 10 gelişmiş ülkesiyle etkisi on yıllarca sürecek bir krizin düğmesine basmadan önce diplomatik seçenekleri devreye sokmalı" diyen Selvi, büyükelçilerin yeniden Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak “Türkiye’nin hassasiyetinin en üst seviyede olduğunu gördünüz. Ya gereğini yaparsınız ya da gidersiniz” denilebileceğini söyledi.

"Bu işin en çok bize zarar vermesinden endişe ediyorum" vurgusu yapan Selvi, "Dün itibarıyla Batılı merkezlerde Türkiye’ye karşı bir takım yaptırımlar konuşulmaya başlandı. Bunları Türkiye’ye bir tehdit unsuru olması açısından paylaşmıyorum. Ama bu tuzağa düşmeyelim diyorum" dedi.

Sözkonusu 10 ülkenin Türkiye'nin ekonomik ve siyasi ilişkilerinin çok güçlü olduğu ülkeler olduğunu ve dünyanın en önemli ülkeleri olduğuna işaret eden Selvi, "Vatandaşlarımızın en yoğun olarak yaşadığı ülkeler. Ticaret hacmimizin yüksek olduğu ülkeler. O nedenle sınır dışı kararı almadan önce bu işin ekonomik ve siyasi sonuçlarını iyi düşünmemiz lazım. Bu iş Batı dünyası ile iplerin kopmasına neden olabilir. Çarpan etkisi yaparak diğer ilişkilerimizi de zehirler. Dikkat edelim bu iş bumerang gibi dönüp bizi vurmasın" ifadelerine yer verdi.



















