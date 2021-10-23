Bild gazetesinin ‘Hollanda büyükelçisi sınır dışı edildi’ iddiasına Dışişleri'nden yanıt

23 Ekim 2021 Cumartesi, 21:47

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz' dedim” açıklamasının ardından Ankara’da hareketli bir gece yaşanıyor.

Sözcü gazetesinden Ali Gülen’in haberine göre; Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından büyükelçilerin dokunulmazlığının kaldırıldığı ve ilk olarak Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'in sınır dışı edildiği iddia edildi. Haberde, Bild gazetesinin, Hollanda basınının Ankara’daki Hollanda Büyükelçisi’nin sınır dışı edildiğini duyurdu belirtildi.

Haberde ayrıca Almanya, ABD, Fransa, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın elçilerinin de sınır dışı edileceği de öne sürüldü. Yaşanan bu gelişmenin ardından bu ülkelerin de başkentlerindeki Türk Büyükelçilerini her an sınır dışı edebileceği iddia edildi.



DIŞİŞLERİ YALANLADI

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise habere ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi’nin sınırdışı edildiği haberini yalanlandı. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, gazetecilerin konuyla ilgili sorusu üzerine “Haber gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Bild gazetesinin söz konusu iddiaları içeren haberi ise şu şekilde: