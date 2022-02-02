Semra Güzel'i Filiz Kerestecioğlu savundu: 'Çözüm Süreci suçsa herkes için suçtur'

02 Şubat 2022 Çarşamba, 19:21

PKK üyesi Volkan Bora ile fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında dokunulmazlık fezlekesini görüşmek üzere toplanan TBMM Hazırlık Komisyonunda, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Güzel'in yerine savunma yaptı.

Görüşmenin yapıldığı tarihte Güzel'in milletvekili olmadığını ve "çözüm süreci" görüşmelerini anımsatan Kerestecioğlu, "Çözüm süreci eğer bir suçsa herkes için suçtur ki bizce değildi" dedi.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki ayrı fezlekeyi görüşmek için toplandı.

AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın başkanlığında toplanan komisyonda HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Semra Güzel'in yerine savunma yaptı, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

BBC Türkçe'nin ulaştığı savunmada Kersetecioğlu, basına servis edilen görüntüler üzerinden Güzel'e yargısız infaz yapıldığını söyledi.

Fotoğrafların yayınlandığı tarihte Güzel'in milletvekili olmadığını, Volkan Bora ile sözlü olduğunu belirten Kerestecioğlu, "Yani Semra Güzel bu görüşmeyi duygusal bir bağ nedeniyle yapıyor" dedi.

'VOLKAN BORA 2017'DE ÖLMÜŞ'

Güzel'in görüşmeyi milletvekili olmadan önce yaptığının da kesin olduğunu belirten Kerestecioğlu savunmaya şöyle devam etti:

"Ancak günlerdir sanki milletvekili olduktan sonra gitmiş ve görüşmüş gibi bir algı yaratılmak isteniyor. Bunun doğru olmadığı da zaten resmi olarak belli çünkü Volkan Bora 2017 yılında ölmüş."

Semra Güzel'in 2018 seçimlerinde Diyarbakır Milletvekili seçildiğini anımsatan Kerestecioğlu, silahla çekilen fotoğraflar konusunda da şu görüşleri dile getirdi:

"Kamuoyunu rahatsız edebilir, bunu anlamak mümkün ancak döneme bakmamız lazım ne zaman oldu bu? Bu ülkede on binlerce genç çatışmalarda yaşamını yitirdi ve sorun şu ki bu görüşme çözüm sürecinde gerçekleşmiş bir görüşme. Semra Güzel'in açıklaması da bu ve bize bunun aksini düşündürecek hiçbir bilgi yok. O dönemde neler yaşandığını ise hepimiz biliyoruz. (…)

"2017'den, hatta belki daha öncesinden beri haberdar olunan ve hatta dosyası bile hazırlanan bir olay var madem, süreci işletmek için neden 5 yıl beklediniz? Neden o zaman şimdi ettiğiniz kadar acele etmediniz."

'ÇÖZÜM SÜRECİ' VURGUSU

Görüşmenin Kürt sorununa ilişkin AKP iktidarı döneminde başlatılan "çözüm sürecinde" gerçekleştiğini kaydeden Kerestecioğlu, bu sürece ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını anımsattı.

Kerestecioğlu, şunları söyledi:

"Semra Güzel her işini büyük bir disiplinle yaparken, 8 yıl önce sevdiği ve ayrı düştüğü birine ulaşmaya çalıştı, sonra onunla fotoğraf çektirdi diye başına bunların geleceğini asla hayal edemezdi sanırım. Devlet ve yönetenler vatandaşına tuzak kurmamalı. Çözüm süreci eğer bir suçsa herkes için suçtur ki bizce değildi."

CUMA YA DA PAZARTESİ AÇIKLANACAK

Hazırlık Komisyonu Başkanı Ramazan Can, savunmanın tamamlanmasının ardından komisyon olarak kararlarını Cuma ya da Pazartesi günü TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na ileteceklerini söyledi.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

TBMM'ye gelen dokunulmazlık fezlekeleri, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a sevk ediliyor ve halen 1400 dolayında dokunulmazlık fezlekesi komisyonda bekliyor.

Komisyon, bu fezlekelerden görüşülmesini istediğini öne çekebiliyor. Bu çerçevede sadece Semra Güzel'in dosyası öne çekilebileceği gibi, birden fazla dosya da gündeme alınabilir.

Bir veya birden fazla dosyanın gündeme alınması halinde Karma Komisyon bünyesinde bir "Hazırlık Komisyonu" kurulacak ve bu komisyon 1 ayda dosyayı karara bağlayacak.

Karma Komisyon da gelen kararı 1 ay içinde sonuçlandırmak durumunda.

Komisyon'un dokulmazlığın kaldırılması yönünde karar vermesi halinde dosya TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek ve nihai karar verilecek.

Hakkında fezleke düzenlenen milletvekilinin, Komisyon ve Genel Kurul'da savunma yapma hakkı bulunuyor.