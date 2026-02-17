Sen misin CHP'den istifa etmeyen! Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde personele mobbing!

Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Efeler Balıkköy İçme Suyu Laboratuvarı’nda 2018 yılından beri kimyager olarak görev yapan Sinem Özyeğin, CHP'den istifa etmediği için görev yerinin rızası olmadan değiştirildiğini ve giriş kartının iptal edildiğini belirtti.

Özyeğin, maruz bırakıldığı muameleyle ilgili olarak hukuki mücadele başlattığını duyurdu.

"MOBBİNGE MARUZ KALDIM"

Özyeğin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tarihin en etik dışı siyasi transferiyle AKP saflarına katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, avaneleriyle birlikte parti değiştirmediğim, gençliğimi adadığım partime ihanet etmediğim için maruz kaldığım uygulamalar artık yalnızca bireysel bir mesele olmaktan çıkmış ve kamuoyunu ilgilendiren bir mobbinge dönüşmüştür. Yaşadığım süreç nedeniyle bazı hususları kamuoyuyla paylaşma zorunluluğu doğmuştur.

Uzun süredir görev yaptığım iş yerimden herhangi bir yazılı rızam alınmaksızın Aydın Efeler’den Didim'e Atık Su Arıtma Tesisi’ne sürgün edilmek istenmem, fiilen çalışma yerimin ve görevimin esaslı biçimde değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu görevlendirmeyi, İş Kanunu’nun tarafıma vermiş olduğu hak ile kabul etmediğimi, hukuki ve yasal haklarım çerçevesinde açıkça beyan etmeme rağmen süreç tek taraflı uygulamalarla sürdürülmüştür. Bu sürecin ardından 7 Ocak tarihinde giriş kartım idare tarafından iptal edildi.

Buna rağmen işe gitmeye devam ettim. Kartımı okuttum, cihazın okumadığını görüntüledim. İş yerine gittiğimi gösteren fotoğraf ve videolar mevcuttur. Çalışmaya hazır olduğumu açıkça ortaya koydum. Ancak bana iş verilmedi. Kurum yetkililerince mobbinge maruz kaldım ve çalışma hakkım fiilen kullanılamaz hâle getirildi. Görev yerinde bulunmama rağmen iş verilmemesi yalnızca idari bir tasarruf değil, çalışan üzerinde baskı ve yıldırma duygusu yaratan bir uygulama olarak kayda geçmiştir."

PARTİSİNİ DEĞİŞTİRMEYENE BASKI

Yaşanan sürecin sadece kendisine özgü olmadığını, benzer uygulamaların farklı birimlerde görevli birçok arkadaşına da yapıldığını ileri süren Özyeğin, "Özellikle siyasi duruşu ve parti tercihini değiştirmeyen çalışanlar üzerinde ciddi bir baskı ve tedirginlik yarattığı aşikârdır" açıklamasında bulundu.

Partisinden istifa etmeyeceğini ve mücadeleyi sürdüreceğini belirten Özyeğin, "İşçi ve emekçi kardeşlerimize reva görülen bu tür uygulamaların karşısında durmak yalnızca kişisel bir hak arayışı değil; Cumhuriyet’e, demokrasiye ve sosyal adalete sahip çıkma sorumluluğudur. Zalimin zulmü, cesurlar mücadele edene kadardır. Unutmayın, biz konuşursak susturamazlar. Bu sorumlulukla mücadele kararlılıkla sürdüreceğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyor, hukuki mücadelemi tüm kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Şunu da eklemek isterim: Bizler Aydın halkının 344 bin oyu ile ev sahibiyiz. Sizler kiracısınız” ifadelerini kullandı.