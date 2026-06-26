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Sencer Solakoğlu: 'Bakanlık personeli 14 kişi ile çiftliğime baskın yaptı'

Sencer Solakoğlu: 'Bakanlık personeli 14 kişi ile çiftliğime baskın yaptı'

26.06.2026 17:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sencer Solakoğlu: 'Bakanlık personeli 14 kişi ile çiftliğime baskın yaptı'

CHP'li Sencer Solakoğlu, Bakanlık personeli 14 kişinin çiftliğine baskın yaptığını ve tüm hayvanlarından kan aldığını belirtip "20 yıla yakındır işim çiftçilik ve hiç böyle bir olay olmadı. Tek gayeleri baskı yaparak eleştirilerimden vazgeçmemi sağlamak. İlk seçimde gelip o bakanlıkta Türkiye’nin gıda egemenliğini yeniden sağlayacağım" dedi.
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CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Tarım ve Orman Politika Kurul Başkanı Sencer Solakoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı personeli olduğunu belirttiği 14 kişinin çiftliğine baskın yapıp hayvanlarından kan aldığını söyledi.

Solakoğlu, "İki gündür bakanlık personeli 14 kişi ile çiftliğime baskın yaptılar ve tüm hayvanlarından kan alıyorlar. Tek gayeleri baskı yaparak eleştirilerimden vazgeçmemi sağlamak. İlk seçimde gelip o bakanlıkta Türkiye’nin gıda egemenliğini yeniden sağlayacağım ve bunu durduramayacaksınız bunu bilin" dedi.

CHP'li Sencer Solakoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün bu hayvan benim işletmemde bakanlık personeli tarafından ezilerek ölmesine sebep verildi. Ben CHP'nin seçilmiş başkanının ekibinin Gölge Tarım Bakanıyım. 20 yıla yakındır işim çiftçilik ve hiç böyle bir olay olmadı. Değil ezilmesine sebep olmak bizim işletmede hayvana bağırmak yasak! İki gündür bakanlık personeli 14 kişi ile çiftliğime baskın yaptılar ve tüm hayvanlarından kan alıyorlar. Zaten her yıl yapılan bir şey ama iki personel ve bizim ekip ile. Tek gayeleri baskı yaparak eleştirilerimden vazgeçmemi sağlamak. İlk seçimde gelip o bakanlıkta Türkiye’nin gıda egemenliğini yeniden sağlayacağım ve bunu durduramayacaksınız bunu bilin!"

 

İlgili Konular: #CHP #Sencer Solakoğlu

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