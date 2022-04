Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü'nde Türkiye tablosu: Hak ve özgürlükler 20 yıldır geriye gidiyor

27 Nisan 2022 Çarşamba, 10:03

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Ünal Demirtaş, 28 Nisan, Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Ünal Demirtaş, Türkiye’nin işçilik hak ve güvenceleri bakımından günden güne daha da kötüye gittiğine dikkat çektiği açıklamasında; “Ülkemizde işçiler, ekonomik ve sosyal haklar bakımından toplumun en çok ezilen ve haksızlığa uğrayan kesimini oluşturmaktadır. AK Parti iktidarlarının, çalışma hayatındaki yanlış politikaları nedeniyle bugün ülkemizde işçiler, açlık sınırının altında kalan asgari ücretle çalışmaya mahkum edilmekte, sendikal hak ve özgürlükleri ellerinden alınmakta, kayıtdışı çalışmaya zorlanmakta, yetersiz denetim ve teftişler nedeniyle ölümle burun buruna çalışmaya mecbur bırakılmaktadır” dedi.

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI ÖNGÖRÜLEBİLİR VE ÖNLENEBİLİR

AKP iktidarları döneminde çözümlenemeyen birçok sorunlu alan bulunduğunu, bunların en önemlilerinden birinin de iş kazaları ve meslek hastalıkları olduğunu belirten CHP’li milletvekili, "Yirmi yılda birçok çalışma bakanı değişti, mevzuatta bazı değişiklikler yapılmış ama iş kazaları ve meslek hastalıkları hâlâ daha önlenememiştir. Tam tersine, iş kazaları ve meslek hastalıkları son yirmi yılda hızlanarak artmaya devam etmiştir. İş kazaları ve meslek hastalıkları bugün ülkemizin kanayan yarası haline gelmiştir. Ülkemizde her yıl ortalama 275 bin iş kazası olmakta ve bu kazalar neticesinde son yirmi yılda, ortalama her gün 6 işçimiz yaşamını yitirmekte, her yıl ise ortalama 1.800 işçimiz yaşamını yitirmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi verilerine göre 2021 yılında en az 2170 işçi, 2022 yılının ilk üç ayında ise en az 347 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiştir. Oysa bilimin ve teknolojinin geldiği seviye itibarıyla iş kazalarının yüzde 95'i öngörülebilir ve önlenebilir kazalardır" ifadelerine yer verdi.

İŞ KAZALARINDA KARA TABLO

Türkiye’nin iş kazalarında hâlâ Avrupa'da 1'inci, dünyada 3'üncü sırada olduğuna işaret eden Demirtaş, "20 yılda iş kazalarında yaşamını yitiren işçi sayısı 30 bine yaklaşmıştır. Son yıllarda iş kazası sonucu yaralanıp geçici iş göremezlik ödemesi alan işçi sayımız ise yıllık ortalama 75 bindir. İç savaşta bile bu kadar çok insan yaşamını yitirmemekte, bu kadar kişi yaralanmamaktadır. EUROSTAT istatistiklerine göre ise Avrupa ülkelerinde iş kazaları sonucu ortalama her 100 bin işçide 2 işçi yaşamını yitirirken ülkemizde her 100 bin işçide 8,2 işçi yaşamını yitirmektedir. Ülkemizdeki iş kazası, iş kazasına bağlı ölüm ve yaralanma sayıları, bu konudaki uluslararası istatistikler, AK Parti’nin bu alanda ne kadar başarısız olduğunu ve ülkemizde kara bir tablo olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

31 BİN İŞÇİYE 1 MÜFETTİŞ DÜŞÜYOR

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemekte denetim ve teftişlerin yapılması son derece büyük önem taşıdığının altını çizen Demirtaş, "Almanya'da bir iş müfettişine düşen ücretli çalışan sayısı 10 bin, İspanya'da 12 bin iken, Türkiye'de bir iş müfettişine düşen işçi sayısı 31 bindir. 2018 ve 2019 yıllarına ait Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporları'nda bu konuda ülkemize maalesef ciddi eleştiriler getirilmiştir. 2019 yılının ilk on ayında önleyici denetim ve teftişler durdurulmuş iş müfettişleri on ay boyunca görevlendirilmemiştir. İşte iş cinayetlerine davetiye çıkaran bu tutum Türkiye gibi çalışma hayatı sorunlarla dolu bir ülke açısından ölümcül sonuçlar doğurmuştur. Bunun yanında, yeterli iş müfettişi ataması yapılmaması bile AK Parti’nin işçi sağlığı ve iş güvenliğine yaklaşımındaki sorunlu bakış açısını çok net bir şekilde göstermektedir” vurgusu yaptı.

TÜRKİYE ETKİLİ SOSYAL DİYALOGTA CİDDİ ADIMLAR ATMALI

“Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) tarafından, 2003 yılından bu yana, meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü olarak kutlandığını, 2022 yılının temasının ise “olumlu bir güvenlik ve sağlık kültürü yaratmada katılım ve sosyal diyalogun önemi” olarak belirlendiğini ifade eden Demirtaş, sözlerini "Uluslararası Çalışma Örgütü, bu yıl belirlenen tema ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda hükümetler ve sosyal ortaklar arasındaki etkili bir diyalog kurulmasının önemine dikkat çekmek istemiştir. Ülkemiz açısından da, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki etkili sosyal diyaloğun geliştirilmesi için mutlaka adım atılması gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nü kutluyor, ülkemiz ekonomisine katkı sunan ve kötü çalışma koşulları nedeniyle iş cinayetlerinde hayatını kaybeden tüm işçilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” diyerek tamamladı.