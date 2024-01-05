Yayınlanma: 05.01.2024 - 10:25

Güncelleme: 07.01.2024 - 13:15

Yaklaşan yerel seçimlerin ardından AKP'nin İstanbul adayının kim olacağı merak konusu olmaya başladı. AKP Milletvekili Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı oldu. Peki, Murat Kurum kimdir? İBB AK Parti adayı Murat Kurum kaç yaşında, nereli? Murat Kurum hayatı ve siyasi kariyeri...

AK PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI MURAT KURUM KİMDİR?

İnşaat Yüksek Mühendisi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, 1976 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini Ankara Seyranbağları İlkokulu’nda, ortaokul ve lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi’nde tamamladı. Ankara Mimar Kemal Lisesinin ardından Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu (1999). Yüksek Lisansını, Kentsel Dönüşüm alanında tamamladı.

MURAT KURUM'UN SİYASİ KARİYERİ

2018’de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinden ayrılmasından sonra TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmalarına devam etmektedir.

MURAT KURUM EVLİ Mİ?

Murat Kurum, evli ve 3 çocuk babasıdır.