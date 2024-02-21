'Seni dansöz diye oynatırım' diyen AKP'li belediye başkanına 'dansöz 'kıyafeti fırlatıldı
AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın iddiaya göre telefonda ‘Seni dansöz diye oynatırım’ diyerek tehdit ettiği kişi, Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlattı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu.
Kurum'a esnaf ziyaretinde Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da eşlik etti.
Göz Atın
DANSÖZ KIYAFETİ FIRLATTILAR
Sosyal medyada gündem olan görüntülere göre, esnaf ziyareti sırasında Bahadır’a dansöz kıyafeti fırlatıldı.
Kıyafeti atan kişinin; Bahadır'ın daha önce telefonda 'Seni dansöz diye oynatırım' şeklinde tehdit ettiği kişi tarafından atıldığı öne sürüldü.
Konuya ilişkin Hakan Bahadır’dan henüz bir açıklama gelmedi.
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