Bahçelievler'de tekel bayisine silahlı saldırı!
Bahçelievler'de tekel bayisine gelen yüzü maskeli kişi, dükkan sahibi Tayfun K.'ye silahla ateş ederek kaçtı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Soğanlı Mahallesi Ferhat Sokak'ta bulunan tekel bayisinde meydana geldi. İşyeri sahibi Tayfun K. içeride oturduğu sırada yüzü maskeli bir kişi, dükkana girip silahla ateş etmeye başladı.
Olay yerine otomobille geldiği belirlenen şüpheli, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Tayfun K.'nin şans eseri bir kurşun yüzünü sıyırırken diğer kurşun ise yüzünü koruduğu sırada eline isabet etti.
Elinden yaralanan Tayfun K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin içeriye girerek art arda ateş ettiği ve Tayfun K.'nin eğilerek kendini korumaya çalıştığı görülüyor.
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