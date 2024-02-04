Bahçelievler'de tekel bayisine silahlı saldırı!

Bahçelievler'de tekel bayisine gelen yüzü maskeli kişi, dükkan sahibi Tayfun K.'ye silahla ateş ederek kaçtı.

DHA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 09:42
Abone Ol google-news

Olay, saat 01.00 sıralarında Soğanlı Mahallesi Ferhat Sokak'ta bulunan tekel bayisinde meydana geldi. İşyeri sahibi Tayfun K. içeride oturduğu sırada yüzü maskeli bir kişi, dükkana girip silahla ateş etmeye başladı.

Olay yerine otomobille geldiği belirlenen şüpheli, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Tayfun K.'nin şans eseri bir kurşun yüzünü sıyırırken diğer kurşun ise yüzünü koruduğu sırada eline isabet etti.

Elinden yaralanan Tayfun K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin içeriye girerek art arda ateş ettiği ve Tayfun K.'nin eğilerek kendini korumaya çalıştığı görülüyor.


Tekel bayisi haberleri silah haberleri silahlı saldırı haberleri BAHçelievler haberleri

İlgili Haberler

Adana'da akrabalar arasında silahlı çatışma çıktı: Yaralılar var!

Adana'da akrabalar arasında silahlı çatışma çıktı: Yaralılar var!
Restoran çıkışı iki grup arasında silahlı kavga: Yaralı var!

Restoran çıkışı iki grup arasında silahlı kavga: Yaralı var!
Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbabasını silahla yaralayıp, intihara kalkıştı

Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbabasını silahla yaralayıp, intihara kalkıştı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon