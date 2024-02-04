Bahçelievler'de motosikletliler kaza yaptı: 2 yaralı
Bahçelievler, D-100 Karayolunda tek tekerlek üzerinde giden motosiklet sürücüsüyle, yanında ilerleyen motosikletliye arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsü çarptı. Kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Cuma günü saat 21.30 sıralarında D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde motosiklet sürücüsü, dizlerini koltuğun üzerine koyarak motosikletiyle tek tekerlek üzerinde ilerledi.
Trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, yanında motosikletle ilerleyen arkadaşının yanına yaklaştığı sırada kaza meydana geldi.Arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsü, iki motosiklete çarptı.
Kazanın ardından sürücüler yola savruldu. Kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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