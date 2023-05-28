Şanlıurfa'da Ferit Şenyaşar'ın da aralarında olduğu heyete saldırı
Şanlıurfa’da, bir sandık müşahidinin oyunu açıktan kullandığı iddiaları üzerine çıkan kavgada, aralarında Yeşil Sol Parti (YSP) Milletvekili Ferit Şenyaşar ve HDP İl Başkanı Ahmet Atış’ın da olduğu 5 kişi yaralandı.
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında Yeniköy Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde, Yeşil Sol Partili (YSP) bir sandık müşahidi oyunu açık kullanınca tartışma yaşandı.
Tartışma üzerine YSP Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar ve HDP İl Eş Başkanı Ahmet Atış mahalleye gitti. Şenyaşar ve Atış içeri alınmayınca yeniden tartışma çıktı.
TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR
Tartışma, büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada Ferit Şenyaşar ve Ahmet Atış'ın da olduğu 5 kişi yaralandı, bir aracın da camları kırıldı.
Jandarma mahallede ve okulda önlem alırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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