Şenyaşarlar soruşturmasında önemli gelişme: AKP’li Yıldız'ın kardeşi de aralarında 9 gözaltı

22 Nisan 2022 Cuma, 17:58

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018’de seçim sürecinde Şenyaşar ailesine yönelik katliamla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız'ın da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Gizlilik kararı konulan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların, katliamda ismi geçenler olduğu belirtiliyor.

Gelişmeye ilişkin Cumhuriyet'in ulaştığı Şenyaşar ailesinin avukatı Gökhan Dayık, gözaltılara ilişkin temkinli olunması gerektiğini belirtti. Avukat Dayık, "Savcılık henüz bizimle bilgi paylaşmadı. Duruma bakacağız. Tutuklama olacak mı olmayacak mı? İfadeleri alınıp ertesi gün bırakılabilir. Kamuoyu baskısını ortadan kaldırmaya yönelik bir hamle de olabilir" dedi.

Katliamı bizzat yapanların da gözaltına alınanlar arasında olduğuna dikkat çeken Avukat Dayık, şu an için gelişmeleri kendilerinin de izlediğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Suruç’ta seçim çalışması sırasında Şenyaşar ailesinin işyerinde başlayan ve hastaneye uzanan saldırı sonucu Hacı Esvet Şenyaşar (66), oğulları Adil (25) ve Celal Şenyaşar (45) ile AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi. Olayda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar ile birlikte toplam sekiz kişi yaralandı. Şenyaşarların işyerinde yaşanan saldırıya ilişkin davada, saldırı sırasında ağır yaralanan Fadıl Şenyaşar’a 37 yıl 9 ay hapis, olaydan 15 ay sonra, 50 kişi ile adliyeye gidip teslim olan AKP’li vekilin ağabeyi Enver Yıldız’a ise ‘haksız tahrik altında suç işlediği’ gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası verildi. Fadıl Şenyaşar halen Elazığ Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Şenyaşar ailesinin 3 ferdinin öldürüldüğü hastanedeki olaylara ilişkin ise 2018'den bu yana soruşturma aşamasındaki dosyada ise gizlilik kararı var.