TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Kötülük saltanatına son noktayı koyacağız

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 18:41

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 19:17

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul'da aday tanıtım toplantısı düzenliyor. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, konuştu.

Erkan Baş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye İşçi Partisi'nin seçime girmediği illerde Yeşil Sol Parti'ye oy vermek boynumuzun borcudur. Söz konusu halkın hakları ve çıkarı olduğunda yasak da tanımayız zor da bilmeyiz. Hiç kimseden emir de almayız. Bizim seçim hazırlıklarımız da başka partilerin seçim hazırlıklarına benzemez. Biz halkın kıt kanaat bir araya getirdiği yardımlarla çalışırız.

Üye ve gönüllerin büyük bir emekle ayakta tuttuğu partiyiz. Billboardlarda bizi göremeyecek olan vatandaşlara sesleniyorum: Bizim oralara çıkacak paramız olmayacak ama biz yüz binlerin yüreğinde yer alacağız.

Biz parlamentoya keyif sürmeye gidecek vekiller değil, mücadelemizi güçlendirecek yoldaşlar göndermek istiyoruz. Burası Türkiye İşçi Partisi. Burada sen ben kavgası olmaz. Burada herkes önündeki yoldaşın kazanması için ne yapabiliyorsa bunun için çaba sarf eder, canını dişine takar. Bakın bir vekillik sırası için ne fırtınalar kopuyor. Türkiye İşçi Parti'sinin en güçlü olduğu yer Hatay'da sevgili Barış yoldaşım dedi ki; Can çıkacak Can. Herkes Türkiye İşçi Partisi'ni bu gözle değerlendirsin. Herkesin anasın ak sütü kadar helal göreceği milletvekilliğini cezaevindeki yoldaşı çıksın diye başka bir turizm işçisi yoldaşı milletvekili olsun diye bırakmış bir yoldaşımız var. Gurur duyuyoruz biz onunla.

35 gün sonra bu büyük kötülük saltanatına son noktayı koyacağız. Çaldığınız her kuruşun hesabını soracağız. Halktan çaldıklarını teker teker yerine kıyacağız. Bizim varlığımız artık Türkiye'de bir kırmızı çizgi olacak.

Biz Ali İsmail'in, Abdullah Cömert'in, Berkin Elvan'ın katilleriyle hesaplaşacağız. Emri ben verdim diyenle hesaplaşacağız. Somalı, Ermenekli madencileri bile bile ölüme gönderen patronlarla hesaplaşacağız.

Emek ve Özgürlük İttifakı ile kazanacağız. Selam olsun milyonlarca emekçiye. Yolumuz açık olsun. Haydi başlıyoruz."

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