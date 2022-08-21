Serkan İnci, 'Suriyeli' eleştirisi üzerine MHP'nin hedefi oldu: 'Haddini aşıyorsun'

21 Ağustos 2022 Pazar, 08:56

İnci Sözlük’ün kurucusu Serkan İnci, Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısıyla ilgili olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın iddiası üzerine eleştirdiği MHP’nin hedefi oldu.

Twitter hesabında, Ümit Özdağ’ın “Temmuz 2022 itibarı İle vatandaşlık verilen Suriyeli sığınmacı sayısının 1.476.368" olduğu yönündeki iddiasının yer aldığı paylaşımını alıntılayan Serkan İnci, MHP'yi eleştirerek şöyle yazdı:

“MHP’liler suskun.

MHP’lilere bir bekcilik isi ver adamlar hicbir seye ses cikarmiyorlarmis demek ki.”

Bu paylaşım üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, İnci’ye verdiği yanıtta “haddini aştığını” söyledi.

Çiçek, İnci’ye “Türk düşmanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Cumhurbaşkanlığına oy veririm” diyen olarak mı haddini aşıyor, seviyesizlik yapıyorsun?” diye seslendi.

MHP’nin sosyal medya koordinastörü Hüseyin Özkan ise İnci’ye hakaretler yağdırarak “Ulan ahlak yoksunu! Ulan alçalmışların en alçağı…

HDP’nin süs finosu MHP nerene batıyor da durup durup bize sataşıyorsun. HDP, CHP ve İP kutsal ittifakına ses ettiğin görülmüş değil. Kaça fonlanıyorsun fino!” dedi.

'PELİKAN'LA ANILIYORDU

Serkan İnci, yakın döneme kadar iktidarın sosyal medyadaki önde gelen destekçilerinden biri olarak biliniyordu.

Serkan İnci için 2017 yılında, AKP’den seçimlerde para aldığı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun görevi bırakması sürecini başlatan, ‘Pelikan Bildirisi’ denilen metne katkı verdiği iddia edilmişti.

‘Pelikan’ iddiası, Serkan İnci’nin bildirinin hazırlandığı Kuzguncuk’taki Beyaz Köşk’te çekilmiş fotoğrafının ardından gün yüzüne çıkmıştı.