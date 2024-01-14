Serkan Özcan, partisindeki görevinden ayrıldı
Serkan Özcan, sözcüsü olduğu Gelecek Partisi’ndeki görevlerinden ayrıldığını duyurdu.
Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide partisindeki görevinden ayrıldığını duyurdu.
Özcan’ın paylaşımı şu şekilde:
“Gelecek Partisi bugün gerçekleştirdiği kongre ile yeni yönetimini belirledi.
Kongrenin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, görev alan tüm arkadaşlarıma üstün başarılar diliyorum.
Yeni dönemde, kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi’ndeki görevlerimden kendi arzumla bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum.
İlk günden bu yana tecrübesi, yakın ilgisi ve içtenliğiyle bana siyaset yapma imkanını veren başta saygıdeğer Genel Başkanım, Hocam Prof. @Ahmet_Davutoglu olmak üzere, tüm Gelecek Partili yol arkadaşlarıma bu vesileyle tekrar şükranlarımı sunuyorum.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim."
Duyuru:— Serkan Özcan (@serkanozcan1) January 14, 2024
Gelecek Partisi bugün gerçekleştirdiği kongre ile yeni yönetimini belirledi.
Kongrenin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, görev alan tüm arkadaşlarıma üstün başarılar diliyorum.
Yeni dönemde, kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek…
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