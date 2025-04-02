Son Dakika... 'Boykot çağrıları yanlıştır' demişti: Özgür Özel'den TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu'na sert yanıt!
Son dakika haberi... CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından 'boykot çağrıları yanlıştır' diyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu'na yanıt verdi. Özel "Temsil ettiğin kurumu iktidarın emrine vermen üyelerini kahrediyor. Koskoca kurumu düşürdüğün hale bak" dedi.
CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından 'boykot çağrıları yanlıştır' diyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu'na yanıt verdi.
Özel şunları yazdı:
"Başkan;
Yatırım yapanla, istihdam sağlayanla derdimiz yok.
Şirketleri siyasi tartışma içine sokan da yok.
Sen bu yorumla kime hizmet ediyorsun?
Temsil ettiğin kurumu iktidarın emrine vermen üyelerini kahrediyor.
Koskoca kurumu düşürdüğün hale bak. Attığın tweeti yorumlara açacak cesaretin yok, neden, kimden korkuyorsun?
Sen sözde gücünü nereden alıyorsun?
Biz senin Birliğinde senden güçlüyüz.
Üyelerinin önemli bir çoğunluğu bizimle.
Çünkü ahlaki üstünlük bizde.
Çünkü biz haklıyız.
Üyelerin de haklının yanında zulmün karşısında.
Sen neredesin?
Biz haklının yanındayız.
Biz kazanacağız.
Sen ve senin anlayışın kaybedecek…"
Başkan;— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 1, 2025
Yatırım yapanla, istihdam sağlayanla derdimiz yok.
Şirketleri siyasi tartışma içine sokan da yok.
Sen bu yorumla kime hizmet ediyorsun?
Temsil ettiğin kurumu iktidarın emrine vermen üyelerini kahrediyor.
Koskoca kurumu düşürdüğün hale bak. Attığın tweeti yorumlara… https://t.co/5lpDl3PXET
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