Yandaş kanalda 'Boykot' mesaisi: Bakanlar peş peşe bağlandı, 'alışveriş' çağrısı yaptı

Yayınlanma: 01.04.2025 - 23:39

Güncelleme: 02.04.2025 - 00:10

Yurttaşlar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla kitlesel eylemlerle devam eden süreçte, boykot çağrıları yapmaya başladı. Söz konusu ‘2 Nisan Tüketim Boykotu’ çağrısına CHP’den de destek geldi.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise boykot çağrısı yapanlar hakkında "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla re'sen soruşturma başlattığını duyurdu.

Söz konusu soruşturmanın ardından yandaş kanallarda boykot çağrısı yapanlar hedef gösterildi.

Tüm bunlarla beraber, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen A Haber’de ‘boykot’ mesaisi başladı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, A Haber’e bağlanıp boykotu hedef gösteren ifadeler kullandılar.

Bakan Bolat "boykot çağrısı yapanlara karşı ticarette maddi kaybı olanlara tazminat davası açabileceğini" açıkladı.

Bolat aynı zamanda "Vatandaşlarımızda 2 Nisan günü adına ticaret diyelim ve bu çağrıyı bozguna uğratarak alışveriş yapmaya davet ediyorum" dedi.

TİCARET BAKANINDAN BOYKOT YAPANLARA: 'AZGIN AZINLIK'

Bolat aynı zamanda CNN Türk'te katıldığı canlı yayında 'boykot' yapanlara "azgın azınlık" ifadelerini kullandı. Bolat "Yapacakları alışveriş varsa 2 Nisan'a çeksinler. Ülke ekonomisine katkıda bulunalım. Türkiye ekonomisine zarar vermeye çalışan azgın azınlığa çok iyi bir cevap vermiş oluruz" dedi.