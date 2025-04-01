Boykot çağrısı yapanları saydı, 'yarın ifadeye çağrılacaklar' dedi: Cem Küçük'e canlı yayında sert tepki!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise boykot çağrısı yapanlar hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Yandaş Cem Küçük ise boykot çağrısı yapanları tek tek sayıp, ‘yarın ifadeye çağrılacaklar’ dedi. Küçük’e canlı yayında tepki geldi.

Boykot çağrısı yapanları saydı, 'yarın ifadeye çağrılacaklar' dedi: Cem Küçük'e canlı yayında sert tepki!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.04.2025 - 23:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise boykot çağrısı yapanlar hakkında "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla re'sen soruşturma başlattığını duyurdu.

Sosyal medyada sanatçıları hedef göstermesinin ardından ardından TGRT Haber'de canlı yayına konuk olan Cem Küçük de savcılığın soruşturmasından bahsetti ve çağrı yapan sanatçıları yeniden hedefe aldı.

Küçük, canlı yayında, "Yarın büyük gün; boykot çağrısı yapanlar ifadeye çağrılacak. Murat Daltaban, Emre Kınay ve Aybüke Pusat, boykot çağrısı üzerine çağırılacak isimler arasında" dedi. 

Küçük'le aynı programa konuk olan avukat Selahattin Par ve gazeteci Barış Yarkadaş ise, "Nereden biliyorsun, öyle şey mi olur? Bir suç yok ki ortada. Bu hedef gösterme" diyerek Küçük'e tepki gösterdi.


Etiketler: #CEM Küçük #BOYKOT

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