Son Dakika: Gözler kritik görüşmede... Kılıçdaroğlu ve Akşener bir arada

Altılı masanın 2 Ekim'de gerçekleştireceği toplantı öncesinde gözlerin çevrildiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener görüşmesi başladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2022 Perşembe, 14:03
Son Dakika: Gözler kritik görüşmede... Kılıçdaroğlu ve Akşener bir arada
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, pazar günü CHP Genel Merkezinde gerçekleşecek 6'lı masanın 2'nci tur ilk toplantısı öncesi ziyaretlerini sürdürüyor.

İkinci turun ilk toplantısına ev sahipliği yapacak olan Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etmişti. 


6'lı masa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu İyi Parti Meral Akşener

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler