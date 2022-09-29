Son Dakika: Gözler kritik görüşmede... Kılıçdaroğlu ve Akşener bir arada

29 Eylül 2022 Perşembe, 14:03

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, pazar günü CHP Genel Merkezinde gerçekleşecek 6'lı masanın 2'nci tur ilk toplantısı öncesi ziyaretlerini sürdürüyor.

İkinci turun ilk toplantısına ev sahipliği yapacak olan Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etmişti.