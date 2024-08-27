SETA'dan çok konuşulacak AKP raporu: 'Artık Erdoğan'ın zırhı yok...'

SETA tarafından AKP için hazırlanan raporda, toplum psikolojisinde Erdoğan’ın dokunulmazlığının ortadan kalktığı tespitine yer verildi. Bir diğer değerlendirme ekonomi üzerine olurken enflasyon, hayat pahalılığı, emekli ve dar gelirlilerin durumu, gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çekildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2024 - 10:01
SETA'dan çok konuşulacak AKP raporu: 'Artık Erdoğan'ın zırhı yok...'
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SETA, iktidar partisi AKP için bir rapor hazırladı. Yurttaşların ve partinin sorunlarını saptayan SETA raporunun geçen günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masasına geldiği belirtildi.

Gazete Pencere’den Nuray Babacan, partinin son yerel seçimlerde oy kaybetmesinin ve toplumdan kopmasının nedenlerinin yer aldığı rapordaki bazı başlıkları köşesine taşıdı.

ADALET DUYGUSU ZEDELENDİ

Buna göre; raporun başlıkları arasında en önemli konulardan birini adalet duygusunun zedelenmesi oluşturdu. Sadece, mahkemeler ve yargı açısından değil, tüm alanlarda adalet duygusunun zedelendiğine vurgu yapan rapora göre, bürokraside, kamudaki faaliyetlerde, işe alımlarda adalet duygusu ortadan kalktı.

PARTİ İÇİNDE TEHLİKELİ GRUPLAŞMA

Rapora yansıyan bir diğer mesele de parti içi gruplaşmalar ve klik sorunu oldu. Bu durumun parti motivasyonunu önemli ölçüde etkilediği vurgulandı.

EKONOMİDEKİ DURUM TOPLUMU PARTİDEN UZAKLAŞTIRIYOR

Bir diğer değerlendirme ekonomi üzerine olurken enflasyon, hayat pahalılığı, emekli ve dar gelirlilerin durumu, gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkati çekilen raporda, bu durumun toplum kesimlerini partiden uzaklaştırdığı ifade edildi.

'TOPLUM PSİKOLOJİSİNDE ERDOĞAN’IN DOKUNULMAZLIĞI ORTADAN KALKTI'

Babacan, söz konusu raporda “artık toplum psikolojisinin Erdoğan’ın dokunulmazlığını ortadan kaldırdığı” sonucunu verdiğini ifade ettiği yazısında, "Bütün bunların sonucu olarak yapılan en önemli saptama artık bu toplum psikolojisinin Erdoğan’ın dokunulmazlığını ortadan kaldırdığı yönünde. Olumsuz koşullardan sadece partiyi ve parti yönetimini sorumlu tutma duygusunun ortadan kalktığı, artık Erdoğan’ın da sonuçlardan sorumlu tutulduğu ortaya çıktı" diye yazdı.

YENİ TRANSFER İDDİASI

Babacan, partinin güç odağı olmaya devam ettiği izlenimi yaratmak için Saadet Partisi’nden 1, Gelecek Partisi’nden 2 ismin daha AKP’ye geçişinin yapılacağı yönündeki kulis bilgisini de aktardı. 


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