Gerici Yeni Akit, AKP’li Özlem Zengin’i hedef aldı

İktidara yakınlığıyla bilinen gerici Yeni Akit, AKP milletvekili Özlem Zengin’i hedef aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2024 - 22:45
Gerici Yeni Akit, AKP’li Özlem Zengin’i hedef aldı
Abone Ol google-news

İktidara yakınlığıyla bilinen gerici Yeni Akit, AKP İstanbul Milletvekili Özlem Zengin’i hedef aldı.

Zengin’i Ekol TV’de katıldığı bir programda söylediği “Anketlerde en beğenilen milletvekili seçiliyorum” ifadeleri üzerinden hedef alan Yeni Akit, söz konusu haberi ‘CHP Genel Merkezi’nde yapıldığı tahmin edilen’ şeklinde sundu. 

Özlem Zengin sık sık Yeni Akit tarafından 6284 Sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' Kanunu'nu savunması üzerinden hedef alınıyor. 


Yeni Akit haberleri Özlem zengin haberleri Hedef haberleri

İlgili Haberler

İnsanlar metro istasyonlarında bekledi... Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı

İnsanlar metro istasyonlarında bekledi... Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı
IŞİD’e yakınlığıyla bilinen Tevhid dergisi başyazarı Bayancuk, anayasal düzeni hedef aldı

IŞİD’e yakınlığıyla bilinen Tevhid dergisi başyazarı Bayancuk, anayasal düzeni hedef aldı
Tel Aviv'e saldırı düzenlendi: Kassam Tugayları iki roketle şehri hedef aldı!

Tel Aviv'e saldırı düzenlendi: Kassam Tugayları iki roketle şehri hedef aldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler