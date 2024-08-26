Gerici Yeni Akit, AKP’li Özlem Zengin’i hedef aldı
İktidara yakınlığıyla bilinen gerici Yeni Akit, AKP milletvekili Özlem Zengin’i hedef aldı.
İktidara yakınlığıyla bilinen gerici Yeni Akit, AKP İstanbul Milletvekili Özlem Zengin’i hedef aldı.
Zengin’i Ekol TV’de katıldığı bir programda söylediği “Anketlerde en beğenilen milletvekili seçiliyorum” ifadeleri üzerinden hedef alan Yeni Akit, söz konusu haberi ‘CHP Genel Merkezi’nde yapıldığı tahmin edilen’ şeklinde sundu.
Özlem Zengin sık sık Yeni Akit tarafından 6284 Sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' Kanunu'nu savunması üzerinden hedef alınıyor.
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