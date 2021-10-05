Üst yöneticisi Karakaş açıkladı: TOGG seri üretime ne zaman geçecek?

05 Ekim 2021 Salı, 17:04

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yılı açılış töreninde konuştu.

Uzun süredir beklenen fakat net bir gelişmenin yaşanmadığı TOGG otomobillerinin seri üretime başlayacağı tarih ile ilgili konuşan Karakaş, “Gelecek senenin sonuna doğru seri üretime başlarız” diye belirtti.

Gürcan Karakaş şunları söyledi:

"Tesisimizde sadece üretim yok. Bunun altını çizmek istiyorum. 'Otomobil, fabrikadan fazlasını gerektirir' demiştik inşaata başlarken. Tesisin içerisinde tasarım merkezi, prototiplerimizin testlerinin yapılabildiği bir merkez olarak düşünüyoruz. Bir çatı altında bütün yetkinliklerini toplandığımız bir yer olarak düşünüyoruz. Boyahanenin çatısının ve yan panellerinin kapanmaya başladığını görüyorsunuz. Önümüzdeki günlerde zaten tesisin içine ekipmanlar yerleşmeye başlayacak. Bizim buradaki planımız şu şekilde, senenin sonuna doğru imalat kısmının çok büyük kısmı bitmiş olacak. Önümüzdeki senenin ortasına kadar da ekipmanları tamamlandıktan sonra geriye istasyon ve hat bazında aracımızın üretime hazırlanması kalıyor. Burada da planladığımız gibi ilerliyoruz. Gelecek senenin sonuna doğru seri üretime başlarız."