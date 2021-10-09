Varank, 'TOGG' için tarih verdi

09 Ekim 2021 Cumartesi, 09:40

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tantavi Kültür Merkezi'nde AKP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığının düzenlediği, "Net Konuşalım" programında konuştu.

Daha önce Türkiye'de hiç üretilmemiş ürünlerin Ar-Ge'sinin TÜBİTAK ile yapıldığını söyleyen Varank, "Bunun gibi onlarca örnek verebilirim. Devletimiz üretim, Ar-Ge yapmak isteyen firmalara hangi destekleri veriyor diye merak ediyorsanız 'www.yatirimadestek.gov.tr' web sitesinden Türkiye'deki bütün kamu kurumlarının verdiği destekleri, teşvikleri takip edebilirsiniz. Bu adresi sık kullanılanlara eklemenizi tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Varank, genç yaştaki girişimcilerin milyar dolarlık değerde şirketler kurabildiğini söyleyerek "Gençlerimize yatırım yaparak gelecekte güçlü ülkelerle yarışacak, zaten şu anda da yarışıyoruz ama onlarla aynı ligde Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi diyorsak, bu 10 ekonominin içerisine gireceğimize yürekten inanıyoruz. Şu anda dünya, Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarını konuşuyorsa diğer alanlardaki yaptığımız bütün işleri de inşallah sizin gibi gençlerin sayesinde dünya konuşmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

'TOGG' YANITI

Bir öğrencinin TOGG'un banttan ineceği tarihi sorması üzerine Varank, Türkiye'nin otomobiline bu kadar heyecan duyulmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Varank, TOGG'un ilk tanıtımından itibaren herkesin bu aracın ne zaman çıkacağıyla ilgili sorular sorduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin otomobili, inşallah 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkacak. Fabrikanın inşaatı devam ediyor. Makine siparişleri yapıldı. Arabanın prototipleri testlere girmeye başladı. 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkan araçlar, 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş olur. Türkiye'nin otomobilini bir araba olarak görmemek gerekiyor. Türkiye'nin otomobil projesi aslında, değişen otomotiv endüstrisine Türkiye'nin bir cevabı. Biz aracı ilk ilan ettiğimizde doğuştan elektrikli olacağını, bazı otonom özelliklere sahip olacağını ve aynı zamanda fikri mülkiyet hakları bizim olduğu için bu aracı aslında teknoloji platformu olarak görmemiz gerektiğini, 'startup'ların geliştirdiği teknolojileri bu araca entegre edebileceğimizi dile getirmiştik. İnsanlar elektrikli araç için daha erken diyordu. Şu anki geldiğimiz noktada yüz yıldır otomobil üreten firmalar, biz bu elektrikli araç devrimini nasıl yakalayacağız diye endişe içerisindeler. Biz aslında doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmış olduk. Başarının anahtarı da burada. Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptığınızda kazanmamanız için hiçbir sebep yok."

"ASLA TIRSMAYACAĞIZ"

Kendilerine odaklanacaklarına dikkati çeken Varank, "Karşımızdaki yalan söylüyorsa asla tırsmayacağız ve geri adım atamayacağız. Onların cevabını da vereceğiz ama kendimize odaklanacağız. Siyaseti öyle yapacağız. Şundan emin olacağız, Cumhur İttifakı dışında gerçekten bu ülkeye hangi projeyi kazandırabiliriz diye düşünen başka hiçbir siyasi hareket Türkiye'de mevcut değil." diye konuştu.



