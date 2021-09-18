TOGG yerli araba fabrikası inşaatında iş cinayeti
TOGG 'yerli' araba fabrikasının Bursa Gemlik’te yapımı devam eden inşaatında bir iş cinayeti yaşandı.
Bursa Gemlik’te "yerli otomobil"in üretileceği TOGG'un (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) fabrikasının inşaatında iş cinayeti yaşandı.
Gemlik'teki tesisinin üst yapı inşaatında gerçekleşen kazada alt yüklenici Meg Çelik'in manlift operatörü Ahmet Çiçek, eklemeli platform ile çelik konstrüksiyon arasına kafasının sıkışması sonucu hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çiçek'in ölümü üzerine TOGG'un resmi Twitter hesabından da bir başsağlı mesajı yayımlandı.
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