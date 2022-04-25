Seda Sayan'ın nikah şahidi Safiye Soyman, sosyal medyada gündem oldu

25 Nisan 2022 Pazartesi, 14:12

Prag'da 7 Mayıs'ta nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, yaşanan vize sorunlarından dolayı nikahı İstanbul'da yapma kararı aldı. Safiye Soyman, çiftin Beşiktaş'taki töreninde giydiği kıyafetiyle adından söz ettirmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sadece yakın çevresinin katıldığı bir tören yapan çiftin nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun üstlendi. Yakın arkadaşının şahidi olan Safiye Soyman, kabarık saçları ve tüy detaylı kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu.

Soyman'ın eşofmana benzetilen kıyafeti için "Seda Sayan'ı gölgede bırakmış" yorumları yapıldı.

PARİS'TE BALAYI

Balayına bayram tatilinde Paris’e gidecek olan çift, sonrasında Çağlar Ökten‘in Mersin‘de yaşayan ailesiyle buluşacak.

KIYAFETE YORUM YAĞDI

Sosyal medyada Soyman'ın tarzına gelen yorumlardan bazıları şöyle...