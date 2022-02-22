'Seyreltme' projesinin ayrıntıları: 16 il Suriyelilere kapatıldı
Hürriyet yazarı Hande Fırat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun medyanın Ankara temsilcileriyle buluşmasında açıkladığını söylediği 'seyreltme' projesinin ayrıntılarını yazdı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, medyanın Ankara temsilcileri ile buluşmasında, Suriyelilerin Türkiye’de nüfusun demografik yapısını bozmaması için “seyreltme” uygulandığını açıklamıştı.
Bakanlığın açıkladığı planla ilgili ayrıntıları paylaşan Hürriyet yazarı Hande Fırat, "Suriyelilerin bir mahallede, ilçede adeta gettolaşmalarına müsaade edilmiyor. Yabancı nüfusunun mahalle nüfusunun yüzde 25’ini aşmasına izin verilmiyor" diyerek sözkonusu yerlerde hayata geçirilen uygulamayı özetledi.
Projenin Ankara Altındağ’da ağustos ayında çıkan olaylar ve iki Suriyeli tarafından Emirhan Yalçın’ın öldürülmesinin ardından gündeme geldiğini belirten Fırat, yüzde 25’i aşan yerlerde iki adım atıldığını belirterek şunları aktardı:
"1- Öncelikle bu yerleşim yerleri yabancılar için kayda kapatılıyor. Yine Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 16 il (Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova), 52 ilde toplam 800 mahalle, İstanbul’da Fatih ve Esenyurt ilçeleri her türlü statüden tüm yabancıların başvurularına kapatıldı.
2- Kayıt kapama dışında atılan ikinci adımda ise yoğunluğun bulunduğu yerleşim yerlerindeki Suriyeliler gönüllülük esasıyla farklı ilçe ve illere yerleştiriliyor."
Fırat, konuya ilişkin değerlendirmesinde ise, "Suriyelilerin geri dönüşü için öncelikle o topraklara yeniden istikrarın gelmesi gerektiğine şüphe yok. Sadece istikrar da değil, kimi geri dönüşlerde kararı oluşacak hükümet de belirleyecek. Gerçekçi olursak yakın gelecekte Suriyelilerin ülkesine dönmelerini beklemek doğru olmayacaktır. Ancak Türkiye’nin Suriye topraklarında istikrarı öncelediğini de unutmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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