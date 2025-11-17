Sezai Temelli'den 'Selahattin Demirtaş' tepkisi: Mahkeme kararı uygulamayarak suç içliyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği "derhal tahliye" kararının uygulanmamasına tepki gösterdi.

Temelli şunları söyledi:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Demirtaş kararı sonrasında sevgili Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi beklendi ve hala bekliyoruz. Neden tahliye edilmediğine dair hiçbir açıklama yok. Siyasallaşmış yargı hala kulağının üstüne yatmaya devam ediyor. Oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı kesindir, nettir. Ve Selahattin Demirtaş ve bu davadan yargılanan bütün arkadaşlarımız hemen bırakılması gerekiyor. Şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararını uygulamayarak İstinaf Mahkemesi açık söyleyelim suç işliyor. Ama yargı öyle bir hale gelmiş ki Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı kararlarda gayet rahat bir şekilde suç işleyebiliyor. Aynı şeyi nerede görüyoruz? Tayfun Karaman hakkındaki kararda da görüyoruz. Anayasa Mahkemesi’nin kararı nettir. Anayasada da yazıyor. Fakat uygulamamakta ısrar eden bir mahkeme var. Daha önce Can Atalay’da da bunu gördük. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan, keyfi davranan, Anayasa Mahkemesi efendim bir üst mahkeme değilmiş. Anayasa Mahkemesi anayasayı gözeten, kollayan, yaşatan bir mahkeme."

"DİĞER ADIM ÖZEL YASAYA ODAKLANIYOR"

Temelli, "Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen süreçle ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şimdi şunu çok iyi biliyoruz ki özellikle 26 Ekim’e kadar gelen süreçte 27 Şubat’ta başlayan Sayın Öcalan’ın açıklamalarından 26 Ekim’de geri çekilmeye kadar gelen süreçte önemli adımlar atıldı ama tek yanlı atıldı. Şimdi diğer adım atacağı en önemli mevzu gelip bu özel yasa meselesine odaklanıyor. Bununla başlanacak öyle gözüküyor. Bu özel yasanın nasıl olması gerektiğine dair de Meclis komisyonu bu görüşmeleri tamamladıktan sonra raporunu yazacak. Bu rapor çerçevesinde de çeşitli görüşler alınacak. Tabii ki bu da bir görüştür. Bu da alınacaktır. Buna benzer görüşlerle beraber bir kanun teklifine doğru yol alacağız. Umarım çok gecikmeyiz. Daha önce 31 Aralık bir hedef olarak gösteriliyordu. Kanun teklifinin yasallaşması konusunda. Umarım çok gecikmeden, bir an önce bu kanun teklifi genel kurula gelir, yasallaşır. Özel yasa dediğimiz şeyle başlarız ve bu da toplumun beklentilerinin önemli bir kısmını karşılarsa sağlıklı bir şekilde yol kat edebiliriz.”