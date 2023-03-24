Sezgin Baran Korkmaz şikayet etmişti: Barış Pehlivan'ın davasında ilk duruşma görüldü

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 04:00

Barış Pehlivan 13 Ekim 2021’deki köşe yazısında CHP örgütü tarafından hazırlanan ve Korkmaz’ın sahibi olduğu SBK Holding hakkındaki broşürü haberleştirmişti. Korkmaz’ın savcılığa şikâyeti üzerine Pehlivan ve dönemin cumhuriyet.com.tr Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ozan Alper Yurtoğlu hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı.



Davada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Egemen Bağış ve Binali Yıldırım gibi isimlerin bulunduğu 10 kişi mağdur sıfatıyla yer aldı. Davaya Pehlivan ve Yurtoğlu avukatlarıyla birlikte katıldı.

(CHP’nin Korkmaz’la ilgili hazırladığı broşür)



‘KORKMAZ TANIK OLSUN’

Pehlivan savunmasında, “CHP Korkmaz’la ilgili broşür hazırlamış. Bu broşürü hâlâ daha CHP’nin resmi internet sitesinde bulabilirsiniz. Ben de CHP’nin metnini tırnak içinde aktardım. Benzer suçlamalarla CHP yöneticilerine de dava açıldı ve onlar beraat etti. Benim yargılanmam hukuki açıdan doğru değildir. Korkmaz hakaret iddiasında ısrarcıysa onun da tanık olmasını istiyor ve bağlantı kurulmasını talep ediyorum” dedi.

Dava 22 Haziran saat 9.30’a ertelendi.