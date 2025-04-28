Sezgin Tanrıkulu, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti: 'Sağlığı yerinde, morali yerinde...'

Yayınlanma: 28.04.2025 - 17:53

Güncelleme: 28.04.2025 - 18:07

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından konuşan Tanrıkulu, "Aradan 40 gün geçmiş, ortalama bir gözlemciyi ikna edebilecek hiçbir delil ortaya konamadı şimdiye kadar ve yeni operasyonlarla hukuk dışı delil üretme çabaları var" dedi.

"BU HUKUKSUZLUĞA SON VERİN"

CHP'li Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ile görüştüm. Kendisi iyi. Sağlığı yerinde, morali yerinde. Bütün dostlarına, yurttaşlarımıza selam ve sevgilerini iletti. Ben bir avukat, milletvekili olarak aynı zamanda şunları ifade edeyim, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, eğer operasyon yapıyorsanız, gözaltına alıyorsanız hukuk dışı, iddianameniz hazır demektir.

O saatten sonra delil toplama arayışına girmezsiniz. Her şeyi toplamışsınızdır gözaltına alınıncaya kadar, ondan sonra iddianamesini yazarsanız. Aradan 40 gün geçmiş, ortalama bir gözlemciyi ikna edebilecek hiçbir delil ortaya konamadı şimdiye kadar ve yeni operasyonlarla hukuk dışı delil üretme çabaları var. Bundan vazgeçin. Adalet ve Kalkınma Partisine sesleniyorum, yargı mensuplarına sesleniyorum, bu hukuksuzluğa son verin."