İlk o eleştirmişti: Farah Zeynep Abdullah, Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi

Ünlü menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına katıldığı iddiasıyla “Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla gözaltına alındı. Farah Zeynep Abdullah’tan gözaltı kararına tepki gösterdi.

İlk o eleştirmişti: Farah Zeynep Abdullah, Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2025 - 11:06

Birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "sektörde tekelleşme" iddialarını içeren bir soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Serenay Sarıkaya “tanık” sıfatıyla ifade verirken, Deniz Işın ve Nedim Saban “mağdur” sıfatıyla savcı karşısına çıkmıştı.

GEZİ PARKI OLAYLARI SORUŞTURMASI

Ayşe Barım, bu soruşturmanın dışında farklı bir konu nedeniyle gözaltına alındı. Savcılık, Gezi Parkı olaylarına katıldığına dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle Barım hakkında resen soruşturma başlattı. Ünlü menajer, “Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Barım’ın evi ve sahibi olduğu ID İletişim ofisinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

ÜNLÜ OYUNCU FARAH ZEYNEP ABDULLAH’TAN TEPKİ

Ayşe Barım’ın gözaltına alınması, özellikle “sektörde tekelleşme” iddialarını gündeme getirenlerden biri olan Farah Zeynep Abdullah tarafından tepkiyle karşılandı. Abdullah, sosyal medya hesabından haberi paylaşarak, “Bu öyle böyle değil, inanılmaz bir saçmalık!” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Farah Zeynep Abdullah #Ayşe Barım

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