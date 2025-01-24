Ayşe Barım'a 'Gezi' gözaltısı: İşyerinde arama yapılıyor

Yayınlanma: 24.01.2025 - 12:31

Güncelleme: 24.01.2025 - 12:40

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı direnişinde sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi yoğun iletişiminin tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek gözaltına alındı.

EKİPLER İŞYERİNE GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Barım’ın Beşiktaş’taki işyerine geldi.

İşyerine giren polis ekiplerinin, arama çalışmaları sürüyor.