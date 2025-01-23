Ayşe Barım soruşturmasında 'tanık' Saban: İntihar girişiminde bile bulunuyorlar

Yayınlanma: 23.01.2025 - 12:03

Güncelleme: 23.01.2025 - 12:36

Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "Ekmek Aslan'ın değil Ayşe'nin ağzında" şeklinde paylaşım yapan oyuncu Nedim Saban, 'tanık' sıfatıyla dinlendi. Saban, "Her yıl yüzlerce yeni genç oyuncuyu sektöre kazandırmamıza rağmen, birkaç oyuncu dışında diğer oyunculara hiçbir projede yer verilmediğinden bu sınırlı sayıdaki oyuncular dışında meslektaşlarımız iş bulamamaktadır. Umutla sektöre adım atan genç oyuncular hiçbir projede yer alamamaları sebebiyle intihar girişiminde bile bulunmaktadırlar" dedi.

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları üzerine ID Danışmanlık şirketi sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışına kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı çıkarmıştı.

Soruşturma kapsamında 'tanık' olarak ilk kez oyuncu Serenay Sarıkaya savcılığa ifade vermişti. Sarıkaya ifadesinin ardından adliye önünde yaptığı açıklamada suçlamaların iftira ve itibar suikastı olduğunu söylemişti. Oyuncu Deniz Işın ise soruşturma kapsamında 'mağdur' olarak dinlenen ilk isim oldu. Işın, Ayşe Barım ile bizzat çalışmadığını, sosyal medyada yaptığı paylaşımlara konu iddiaları ise arkadaş ortamındaki konuşmalar olduğunu ifade ederek, kimseden şikayetçi olmadığını belirtti.

"TANIMIYORUM"

Bugün ise, "Ekmek aslanın ağzında değil, Ayşe Barım’ın ağzında" şeklinde açıklama yapan oyuncu ve yapımcı Nedim Saban, 'tanık' olarak savcılığa ifade verdi.

Saban, ifadesinde şu anda oyunculuk ve yapımcılık yaptığını belirterek, "Bir donem üniversitelerde de hocalık yaptım. 43 yıldır oyunculuk yapmaktayım. Benim herhangi bir menajerlik veya yapım şirketiyle aramda devam eden bir sözleşme bulunmamaktadır. Bana sormuş olduğunuz İD iletişim ve Danışmanlık Limited Şirketi isimli menajerlik şirketinin sahibi olan Emine Ayşe Barım isimli şahsı tanımıyorum. Kendisiyle yaklaşık 10 yıl önce bir proje ile ilgili bir kez telefonda görüşmemiz oldu. Onun haricinde kendisiyle bir tanışıklığım veya arkadaşlığım bulunmamaktadır" dedi.

"HER YIL SEKTÖRE YÜZLERCE OYUNCU KAZANDIRMAMIZA RAĞMEN..."

Ayşe Barım'ın, kendisine ait olan ID Danışmanlık şirketiyle çalışmayan oyuncuları, yer aldıkları projelerden zorla çıkardığını şahit olmadığını söyleyen Saban, "Aynı şekilde birlikte aynı mesleği yaptığımız oyuncu veya tiyatrocu arkadaşlarımızdan da bu şekilde mağduriyet yaşadıklarına dair bizzat bir duyum almadım. Ancak benim eğittiğim tiyatro ve oyunculuk öğrencilerimin eğitim devam ettiği sırada bana bu işin ne kadar eğitimini alırsak alalım piyasada faaliyet gösteren belirli sayıdaki menajerlik şirketleriyle çalışmamaları halinde kendilerine iş imkanı doğmayacağını dile getiriyorlardı. Zira biz sektörümüze her yıl yüzlerce yeni genç oyuncu kazandırmamıza rağmen, sektörde şu an var olan birkaç oyuncu dışında diğer oyunculara hiçbir projede yer verilmemesi sebebiyle bu yeni genç oyuncuların yanı sıra sınırlı sayıdaki diğer oyuncuların dışında kalan meslektaşlarımız hiçbir şekilde iş imkanı bulamamaktadır" diye konuştu.

"SEKTÖRE ADIM ATAN GENÇ OYUNCULAR İŞ BULAMIYOR"

Sektöre yeni adım atan genç oyuncuların hiçbir projede yer alamamaları nedeniyle intihar girişiminde bile bulunduklarını kaydeden Nedim Saban, "Benim bu olayla ilgili X hesabımdan paylaşmış olduğum sözler daha önce de gündeme getirmiş olduğum, sektörümüzde mevcut olan sorunları dile getirmek amaçlıydı. Bu sorundan kısaca bahsetmem gerekirse yapım şirketi, kast direktörlüğü ve menajerlik şirketleri bu sektörün birbirinden tamamen bağımsız olması gereken olgularıdır. Bunların bırakın tek elde toplanmasın birbirleriyle arkadaşlık ilişkisi içerisinde olmaları bile sektör açısından olumsuz bir durumdur. Ancak mevcut duruma baktığımız zaman bu üç unsurun birçok menajerlik ve yapım şirketleri tarafından tek elde toplandığını görmekteyiz. Bu da birkaç menajerlik şirketi dışındaki menajerlere bağlı olarak çalışan diğer meslektaşlarımızın iş imkanlarının kısıtlanmasına yol açmaktadır" dedi.

"TEKELLEŞME NEDENİYLE BİLET FİYATLARI DA ARTTI"

Nedim Sanan, "Emine Ayşe Barım isimli şahıs kendisine ait yapım şirketi üzerinden tiyatro sektöründe de yapım yapmaya başlaması ve bilinen tüm oyuncuları elinde bulundurması sebebiyle bizim tiyatro salonlarında yer bulma imkanımız oldukça kısıtlanmıştır. Bu tekelleşme nedeniyle de bilet fiyatları oldukça yükselmiştir. Söz konusu menajerlik şirketlerinin alanları dışında olmasına rağmen tiyatro sektörüne de el atması nedeniyle bizim oyuncularımızı istihdam etme ve seyirciye ulaşma imkanımız azalmıştır. Ben sektördeki bu sorunları daha önce de kendime ait X hesabımdan dile getirmiştim. Burada yukarıda anlattığım sorunların ortaya çıkmasını tek bir kişiye de bağlamak istemiyorum" diye konuştu.