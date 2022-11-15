SGK’deki yolsuzluk kabul edilmesine karşılık yargı sürecindeki belirsizlik sürüyor
Bakan Vedat Bilgin’in “itirafını” anımsatan CHP’li Bulut, “Ortada 1 milyar TL’lik yolsuzluk var. Bakan devamının geleceğini ifade etti. Bu kara delik demek” diye konuştu. Bilgin sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, SGK’deki yolsuzluk iddialarını kabul ederek rakamın 1 milyar lira olduğunu açıklaması gözleri yargı sürecine çevirdi.
Bilgin geçen yıl kasım ayındaki TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında soru üzerine konuya girmişti. Bu yılki komisyon toplantısında ise sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, bazılarını ise kendisinin işten attığını bildirdi. Ancak sonrasında sorumlular hakkında dava açılıp açılmadığı, zararın tazmin edilmesi için ne gibi işlemlerin yapıldığı soruları yanıt bekliyor.
11 AYLIK SORUŞTURMA
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, geçen yıl TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda SGK’deki 1 milyar TL tutarındaki yolsuzluğu Bilgin’e sorduğunu anımsattı. Bilgin’in yolsuzluk yapıldığını kabul ederek soruşturma başlatıldığını söylediğini belirten Bulut, “Eylülde başlatılan soruşturma tam 11 ay sonra bitirildi. Bu yılın ağustos ayında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı” dedi. Bakanlığın suç duyurusu üzerine ağustos ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı. Bulut, “Geçtiğimiz yıl ‘Soruşturma neticelendiği zaman da kamuoyunun zaten bilgisine sunacağımdan tereddüdünüz olmasın’ diyen bakan Bilgin, yolsuzluğu kabul etmesine rağmen ısrarla isimleri açıklamıyor” dedi.
Bakan Bilgin’in yargıya intikal ettiği için isim vermeyeceğini söylediğini, “Süleyman Bey’le (Süleyman Soylu) ilgili o soruşturma dosyasında hiçbir şey yok. Süleyman Bey’in akrabası olduğu iddia edilen hiçbirisi de yok o soruşturma dosyasında” dediğini anımsatan Bulut, şöyle devam etti:
“Diğer isimler hakkında bilgi vermedi. Kaldı ki yolsuzluk soruşturması devam ederken Rehberlik ve Teftiş Daire Başkanı Mustafa Apaydın görevinden alınmış yerine yönetmelikte değişiklik yapılarak 2015 yılında AKP’den milletvekili aday adayı olan Oğuzhan Tekin getirilmişti. Ortada 1 milyar TL’lik bir yolsuzluk var. Bu para ne bakanın ne de bakanlığın parası. Milletin parası. Süreçle ilgili acil ve şeffaf bir bilgilendirme yapılmalı; yapılan suç duyurusunun içeriği açıklanmalı. Görevden alınanlar hangi koltuğu işgal ediyor, bilmiyoruz. Bakan 1 milyar TL’lik yolsuzluğun devamının geleceğini de ifade etti. Bu demek ki kara delik. SMA hastalarına pahalı ilaçtan değil yolsuzluklardan dolayı ilaç verilemiyor.”
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