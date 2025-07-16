Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı

Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 10 Temmuz'da düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada karar şu ifadelerle duyuruldu:

"Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.072025 tarih ve 2025/824 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine,

Anayasasnın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nda görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KABADAYI: YAŞANANLAR YARGILAMA SÜRECİ DEĞİL

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, tutuklanma kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında "Yaşananları bir yargılama süreci olarak değil, siyasi baskı ve algı operasyonlarının yansıması olarak değerlendiriyorum. Ancak şunu net şekilde ifade etmeliyim: Vicdanım da görev anlayışım da son derece rahattır" demişti.

Kabadayı "Gerçeklerin er ya da geç gün yüzüne çıkacağına, adaletin hakkaniyetli bir biçimde tecelli edeceğine inancım tamdır. Bu süreçte tek talebim siyasi amaçlarla ya da yönlendirmelerle değil, hukuk devleti ve evrensel hukuk ilkelerine uygun olarak adil yargılanmam ve tüm süreçlerin hakkaniyete uygun yürütülmesidir. Yargılama sonucunda gerçeğe ancak bu şekilde ulaşılabilir" ifadelerini kullanmıştı.