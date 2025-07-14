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Şile Belediyesi'ne operasyon... Başkan Özgür Kabadayı tutuklandı!

Şile Belediyesi'ne operasyon... Başkan Özgür Kabadayı tutuklandı!

14.07.2025 07:23:00
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Haber Merkezi
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Şile Belediyesi'ne operasyon... Başkan Özgür Kabadayı tutuklandı!

CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve haklarında tutuklama talebinde bulunulan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklandı.

Hakimlik, Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLMİŞLERDİ!

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 4 belediye yöneticisi tutuklama istemiyle dün akşam saatlerinde Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmişti. Bir kişi hakkında ise, adli kontrol talep edilmişti. Hakimlik gece saatlerinde açıkladığı kararında, Kabadayı ve 4 yetkilinin tutuklandığını duyurdu.

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