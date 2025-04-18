Silivri'deki Ümit Özdağ'ı duygulandıran mektup: 'Sevgiyle selamlıyorum'

Tutuklu bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 27 yaşında oto tamircisi Mehmet isimli bir gencin cezaevine gönderdiği mektubu paylaştı.

Silivri'deki Ümit Özdağ'ı duygulandıran mektup: 'Sevgiyle selamlıyorum'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 17:10

Silivri Cezaevi'nde 88 gündür tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 11 Haziran 2025 tarihinde hakim karşısına çıkacak. 

Özdağ, 27 yaşında oto tamircisi Mehmet isimli bir gencin cezaevine gönderdiği mektubu paylaştı. 

'KAĞIDIMIZ PİS OLSA DA...'

Mehmet isimli genç, Özdağ'a hitaben kaleme aldığı mektupta, "İzmir’de oto sanayi tamircisiyim. Kağıdımız pis olsa da davamız temizdir. İzmir’deki parti araçlarınızın tamirat işlerini kendim üstlenmek istiyorum" ifadelerine yer verdi. 

Özdağ da Mehmet'e X hesabından şu cevabı yazdı:

"Sevgili Mehmet,

İçten mektubun için teşekkür ederim. Zor zamanlarda bile umudunu kaybetmeyen, evladı için mücadele eden bir Türk gencinin sözleri beni çok duygulandırdı ve güç verdi.

Unutma ki, bu yol yalnız yürünmez. Davamızın sahibi Türk Milleti’dir ve senin gibi yürekli insanlar oldukça biz asla yalnız yürümeyiz. 

Kızının geleceği için kurduğun hayaller, hepimizin ortak hedefidir.

Selamını aldım kardeşim; yüreğine sağlık.

Ben de seni sevgiyle selamlıyorum.

Ümit Özdağ"


Etiketler: #Ümit Özdağ #Mektup #Silivri Cezaevi #CEZAevi

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