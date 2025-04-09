Ümit Özdağ için 7 yıl 10 aya kadar hapis istendi: İddianamede neler var?

Yayınlanma: 09.04.2025 - 09:40

Güncelleme: 09.04.2025 - 09:41

Getty Images Ümit Özdağ'ın destekçileri 21 Ocak'ta Çağlayan Adliyesi'nin önünde gösteri düzenlemişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, tutukluluğunun 77. gününde iddianame hazırlandı.

"Zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin, düşmanlığa tahrikle" suçlanan Özdağ'ın bir yıl 10 aydan yedi yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ümit Özdağ hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Özdağ hakkındaki dokuz sayfalık iddianamede Zafer Partisi liderinin ağırlıkla göçmenlerle ilgili 34 farklı paylaşımına yer verildi.

BBC Türkçe'nin incelediği iddianamede Özdağ'ın paylaşımlarının kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği" vurgulanıyor.

İddianamede bu paylaşımların "halkın bir kesiminin, diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa ve nefrete yönlendirici nitelikte" olduğu vurgulanıyor.

Bu paylaşımların birçok hesap ve grup tarafından yorumlar eklenerek birçok defa paylaşıldığı, medyada gündem olduğu ifade ediliyor.

İddianamede Özdağ'ın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği belirtiliyor.

Getty Images Ümit Özdağ, Mayıs 2023

Özdağ'ın bazı YouTube kanallarında ve partisinin il başkanlıklarında yaptığı konuşmalar da iddianamede "delil" olarak yer alıyor.

İddianamede Özdağ'ın Kayseri'deki göçmenlere yönelik olaylarla ilgili bir videoyu kendi hesabından paylaştığı kaydediliyor, sosyal medya hesaplarıyla ilgilenen bir kişiyle bazı yazışmalarına da yer veriliyor.

Bu yazışmalarda Özdağ ve bu kişinin, sosyal medyada yayımlanacak videoların hazırlık aşamasını konuştukları görülüyor.

İddianamede, Kayseri'de Temmuz 2024'te meydana gelen olaylarla ilgili Kayseri Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği'nin raporuna da değiniliyor.

Olaylara katılanların Zafer Partili kişilerin sosyal platformlarda yaptığı paylaşımlardan etkilendiği ifade ediliyor.

Kayseri'de Suriye uyruklu olduğu açıklanan bir kişi, küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmış; iddia sonrası ilde başlayan şiddet olayları farklı kentlere de sıçramıştı.

'CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET' SORUŞTURMASI AYRI YÜRÜTÜLECEK

Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak'ta Antalya'daki Zafer Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinden dolayı açılan "Cumhurbaşkanı'na hakaret" kapsamındaki soruşturmanın dosyası ise ayrıldı.

Ümit Özdağ konuşmasında, "Son 1000 yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" demişti.

Özdağ 20 Ocak'ta Ankara'da "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı ve İstanbul'a götürüldü.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 21 Ocak'ta tutuklanan Özdağ, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

Özdağ son olarak hakkındaki iddianamenin hazırlanmamasına tepki göstermiş ve tepki olarak cezaevinde verilen yemekleri yemeyeceğini açıklamıştı.

Zafer Partisi lideri 27 Mart'ta kamuoyuna açıklanan mektubunda, "Bayram ve sonrasında cezaevi yönetiminden yemek almayacağım ve odamda bulunan yiyeceklerden 'ölmeyecek kadar' yiyeceğim" demişti.