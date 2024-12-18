Şimşek’in fiyatını bilmediği tütün, bütçeyi finanse ediyor: Sigaradan milyarlar geldi

Yayınlanma: 18.12.2024 - 10:26

Güncelleme: 18.12.2024 - 10:26

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bir paket sigara üzerinden faiz hesabı yapmıştı. Sigaranın fiyatını bilmediğini, arkadaşlarına sorduğunu belirten Şimşek, “Arkadaşlara bir sigara paketinin Türkiye’de ortalama fiyatı nedir diye sordum, 75.24 TL imiş. Günlük bir paket sigara içiyorsanız, yıllık size maliyeti 27 bin 375 TL. Bunu içmeyip sadece 1 yıl içmeyip 5 yıllığına bugünkü getiriler üzerine örneğin Halkbank’a koyarsanız, 147 bin TL getirirsiniz. Bu sadece 1 yıl. Küçük birikimlerin etkisi çok büyük olabilir” demişti.

BÜTÇEYE MİLYARLAR GELDİ

Şimşek’in fiyatını bilmediği için arkadaşlarına sorduğu tütünden her yıl milyarlarca lira ÖTV geliri elde ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre, bu yılın 11 ayında ÖTV’de toplam 1.3 trilyon lira tahakkuk tutarına karşılık 1.2 trilyon TL tahsilat yapıldı. Yıllık bütçe hedefi 1.4 trilyon TL’ydi. Tahsilat-tahakkuk oranı yüzde 97.1 olarak gerçekleşti.

HEDEF AŞILDI

ÖTV gelirlerinin önemli bir bölümünü de tütün mamüllerinden elde edilen ÖTV geliri oluşturdu. Kasım itibariyle tütün mamüllerinde 285.1 milyar TL’lik tahakkuk tutarına karşılık 282.3 milyar TL’lik tahsilat yapıldı. Tahsilat-tahakkuk oranı yüzde 99 olarak gerçekleşti. Yıllık bütçe hedefi ise 251.3 milyar TL’ydi. Böylece tahsilatta yıllık bütçe hedefi de aşılmış oldu. Bütçe hedefi-tahsilat oranı yüzde 112.3 olarak gerçekleşti.

DİĞER ÖTV GELİRLERİ

Diğer yandan alkollü içkilerde de 99.9 milyar TL’lik tahakkuk tutarına karşılık 94.9 milyar TL’lik tahsilat yapıldı. Bütçe hedefi 107.2 milyar TL’ydi.

Akaryakıtın da içerisinde olduğu petrol ve doğalgaz ürünlerinden kasım itibariyle 361.2 milyar TL ÖTV tahsilatı yapıldı. Tahakkuk tutarı 377.5 milyar TL’ydi. Bütçe hedefi 451.4 milyar TL olarak belirlenmişti. Motorlu taşıt araçlarından 454.4 milyar TL’lik tahakkuk tutarına karşılık 447.7 milyar TL’lik tahsilat gerçekleştirildi. Bütçe hedefi olarak 497.3 milyar TL hedef öngörülüyor.

Dayanıklı tüketim ve diğer mallardan 87.4 milyar TL’lik tahakkuk tutarına karşılık 81.1 milyar TL’lik tahsilat gerçekleştirildi. Bütçe hedefi 85.1 milyar TL olarak belirlenmişti. Kolalı gazozlardan da 11.4 milyar TL’lik tahakkuk tutarına karşılık 11 milyar TL tahsilat gerçekleştirildi. Bütçe hedefi 11.3 milyar TL olarak belirlenmişti.