Lise öğrencilerinin sigara içtiği lokomotifte yangın çıktı!

Yayınlanma: 10.12.2024 - 17:05

Güncelleme: 10.12.2024 - 17:05

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Fuar Caddesi'ndeki Muzaffer Önder Parkı’nda meydana geldi.

Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 12’nci sınıf öğrencisi E.G. (17) ile 11’inci sınıf öğrencileri S.T. (17) ve S.Y. (17) sigara içmek için, parktaki dekor amaçlı lokomotife girdi.

LOKOMOTİF ALEV ALDI

Öğrenciler, içtikleri sigarayı söndürmeden lokomotifin içine atıp bölgeden ayrıldı. Lokomotif, bir süre sonra alev alınca çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını izleyip, lokomotiften çıkan 3 liseliyi tespit etti. Öğrenciler, bölgeye yakın bir sokakta yakalanıp, Çocuk Şube ekiplerine teslim edildi.