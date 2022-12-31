Sinan Ateş cinayeti: MHP'ye yakın gazete de olayı görmedi
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in vurularak öldürüldüğü haberinin, MHP'ye yakınlığı ile bilinen Türkgün gazetesinin manşetinde yer almaması dikkati çekti.
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da vurularak öldürülmesinin üzerinden 24 saate yakın bir süre geçti. Ancak Ateş için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve parti kurmayları herhangi bir taziye mesajında bulunmadı, açıklama yapmadı.
Türkiye'nin gündemine yerleşen kanlı saldırı, MHP'ye yakın Türkgün gazetesinde de yer bulamadı. Gazetenin manşetinde Sinan Ateş'e dair herhangi bir haber yer almadı.
Benzer şekilde gazetenin internet sitesinde de Ateş'in ölümüyle ilgili hiç bir haber bulunmuyor.
İşte gazetenin bugünkü baş sayfası:
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