Son dakika... Sinan Ateş cinayeti: Ankara Valiliği 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu

Son dakika... Ankara Valiliği, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e yönelik silahlı saldırıyla ilgili olarak 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2022 Cumartesi, 10:16
Son dakika... Sinan Ateş cinayeti: Ankara Valiliği 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu
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Ülkü Ocakları'nın eski genel başkanı Sinan Ateş'e yönelik silahlı saldırının faillerinden olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Valiliği açıklamasında şöyle denildi:

"Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik  çalışmalar devam ettirilmektedir. "


Sinan Ateş Ülkü Ocakları Ankara Valiliği

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