Son dakika... Sinan Ateş cinayeti: Ankara Valiliği 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu
Son dakika... Ankara Valiliği, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e yönelik silahlı saldırıyla ilgili olarak 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Ülkü Ocakları'nın eski genel başkanı Sinan Ateş'e yönelik silahlı saldırının faillerinden olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.
Ankara Valiliği açıklamasında şöyle denildi:
"Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir. "
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