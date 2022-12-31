Son dakika... Sinan Ateş cinayeti: Ankara Valiliği 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu

31 Aralık 2022 Cumartesi, 10:16

Ülkü Ocakları'nın eski genel başkanı Sinan Ateş'e yönelik silahlı saldırının faillerinden olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Valiliği açıklamasında şöyle denildi:

"Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir. "