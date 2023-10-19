Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: Komiser gözaltında

Yayınlanma: 19.10.2023 - 13:57

Güncelleme: 19.10.2023 - 13:57

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'nın Çankaya ilçesinde 30 Aralık ayında evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili soruşturmada bugün biri komiser, iki kişi daha gözaltına alındı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre gözaltına alınan komiser M.E.A’nın, cinayet öncesinde “Ateş’in, telefon numaraları, ev adresi, anlık konum bilgileri, eşi Ayşe Ateş'e ait adres ve telefon bilgileri, gittiği yerlerin neresi olduğu, sık sık gittiği arkadaşına ait ofisin adresi, kullandığı araçların marka, model ve plakaları gibi kişisel bilgilerini” sistemden sorgulayarak, cinayetten sonra tetikçiyi kaçırdığı iddia edilen eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’a gönderdiği belirlendi. Şüphelilere bu şekilde bilgileri sızdırarak cinayete yardım etmekle suçlanan M.E.A’nın, suikastın ardından da cinayet soruşturmasında aktif biçimde rol aldığı anlaşıldı.

M.E.A’nın dosyada aktif olarak görev aldığı sürede dışarıya bilgi sızdırıp sızdırmadığı ve delil karartıp karartmadığı da araştırılıyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralanmıştı.

CİNAYET SORUŞTURMASI MHP'YE KADAR UZANMIŞTI

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 20 kişi tutuklanmıştı.

YENİ SAVCININ MHP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya atanan savcı Durdu Özer'in, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile makamında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

OLCAY KILAVUZ DA SORUŞTURMADA YER ALIYOR

Cinayet sonrası tetikçiyi Ankara dışına çıkardığı öne sürülen Tolgahan Demirbaş’ı zaman zaman kullandığı eve aldığı ve polis baskını sırasında yanında olduğu ortaya çıkan eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, soruşturmanın “şüphelileri” arasına girmişti.