Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında çarpıcı iddia: Tutuklu avukat Serdar Öktem ile Ülkü Ocakları temsilcileri görüştürüldü

Yayınlanma: 17.10.2023 - 09:32

Güncelleme: 17.10.2023 - 09:34

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

T24’ün edindiği bilgiye göre, ocak ayında tutuklanan soruşturmanın en kritik şüphelileri arasında gösterilen eski Ülkü Ocakları yöneticisi Serdar Öktem, adli tatilden yaklaşık 15 gün önce, 4 Temmuz tarihinde cezaevinde rahatsızlandı ve revire kaldırıldı. Öktem, bir süre sonra kalp spazmı teşhisiyle Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada “sarı alan” olarak adlandırılan bölümde müşahede altına alınan Öktem’i, iddiaya göre birkaç saat sonra Ülkü Ocakları üst yönetiminden çok kritik 2 ismin de aralarında bulunduğu 5 kişi ziyaret etti. Ziyaretin yarım saat sürdüğü ve o tarihte yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Öktem’e, “konuşmaması için bazı vaat ve telkinler”de bulunulduğu iddia edildi.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Söz konusu ziyaretin, şüphelilerin tahliyesi yönündeki talebi kabul görmeyen ve dosyaya eklenen yeni kanıtlardan rahatsızlık duyarak izne ayrıldığı öne sürülen Başsavcıvekili Ahmet Altun’un soruşturmayı devraldığı ilk tarihten yaklaşık 15 gün önce gerçekleşmesi de dikkat çekti.

KALP SPAZMI BAHANE MİYDİ?

Bu arada, Öktem’in kalp spazmı geçirdiği “bahane” edilerek cezaevinden hastaneye sevk edildiği ve bu sayede tutukluyken görüşmesi mümkün olmayan bazı isimlerle görüşmesinin sağlandığı da öne sürüldü. Öktem’e hastanedeyken eşlik eden personel ile cezaevinden çıkışını sağlayan yetkililer hakkında adli ya da idari bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı ise bilinmiyor.

Serdar Öktem (solda)

NE OLMUŞTU?

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralanmıştı.

CİNAYET SORUŞTURMASI MHP'YE KADAR UZANMIŞTI

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 20 kişi tutuklanmıştı.

YENİ SAVCININ MHP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya atanan savcı Durdu Özer'in, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile makamında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

OLCAY KILAVUZ DA SORUŞTURMADA YER ALIYOR

Cinayet sonrası tetikçiyi Ankara dışına çıkardığı öne sürülen Tolgahan Demirbaş’ı zaman zaman kullandığı eve aldığı ve polis baskını sırasında yanında olduğu ortaya çıkan eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, soruşturmanın “şüphelileri” arasına girmişti.