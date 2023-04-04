Sinan Ateş dosyasında savcı Ayhan Ay’ın yetkileri kaldırıldı

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 00:20

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 00:21

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Ateş soruşturmasına bakan ve MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde yakalanan Tolgahan Demirbaş’ı ikinci kez gözaltına almak isteyince izne çıkarılan savcı Ayhan Ay’ın dosyadaki yetkileri kaldırıldı.

Böylece dosyada görevli savcı sayısı ikiye düştü.

Soruşturma, dosyaya sonradan görevlendirilen savcı Durmuş Ali Kaya ile Başsavcıvekili Durdu Özer tarafından yürütülecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Doç.Dr Sinan Ateş’in geçen 30 Aralık Cuma günü Ankara’nın en merkezi yerlerinden Çukurambar’da silahla vurularak öldürülmesine ilişkin olarak yürütülen soruşturmada, bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı ile Özyağcı’yı kaçırmakla suçlanan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel’in de bulunduğu 21 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma sürerken, eski Ülkü Ocakları genel merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un kullandığı bir evde gözaltına alındığı, ancak adliyeye getirilmeden savcılık kararıyla serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Bu gelişmelerin ardından “firari tetikçi Eray Özyağcı’yı cinayet sonrasında Ankara dışına çıkardığı” öne sürülen Demirbaş konusunda adliye ve emniyet arasında kriz yaşandığı anlaşılmıştı. O tarihte dosyaya tek başına bakan Savcı Ayhan Ay, emniyetten, olay yerinde keşif yaptığı da öne sürülen Demirbaş’ın polis eşliğinde adliyeye getirilmesini talep etmiş ancak emniyet Demirbaş’ın adresinde bulunamadığı yanıtı vermişti.

İKİ KEZ SERBEST KALDI

Ay’ın bu talebinin karşılanmaması sonrasında soruşturmaya ikinci bir savcı olarak Durmuş Ali Kaya görevlendirilmiş, dosya Başsavcıvekili Durdu Özer’in koordinatörlüğüne verilmişti. Savcı Ay ise izne ayrılmıştı. Yeni savcının görevlendirilmesi sonrası adliyeye getirilen Demirbaş, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve serbest bırakılmıştı. T24’ün buna ilişkin haberi sonrası Demirbaş, yeni delil elde edildiği gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Bir açıklama yapan Ankara Başsavcılığı ise, T24’ün haberini doğrulayarak, soruşturmanın iki savcı tarafından yürütülmesine karar verildiğini, dosyanın koordinasyonunun da iş yönergesi gereği ilgili Başsavcıvekiline verildiğini duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralanmıştı.

CİNAYET SORUŞTURMASI MHP'YE KADAR UZANDI

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 20 kişi tutuklanmıştı.

YENİ SAVCININ MHP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya atanan savcı Durdu Özer'in, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile makamında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.