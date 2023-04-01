Sinan Ateş'in ablasından videolu çağrı: Adam satmak yok, cinayet aydınlatılsın!
Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş yayımladığı video ile kardeşi için adalet çağrısı yaptı.
Twitter hesabından Sinan Ateş’in fotoğrafının da olduğu bir video paylaşan abla Selma Ateş, cinayetin aydınlatılmasını talep etti.
Abla Selma Ateş’in #AdamSatmakYok #SinanAteşCinayetiAydınlatılsın etiketleriyle paylaştığı videoda birkaç kişinin sokaklara “Sinan Ateş cinayeti aydınlatılsın” pankartı astıkları görülüyor.
#AdamSatmakYok#SinanAteşCinayetiAydınlatılsın pic.twitter.com/izezgdtdNo— Selma SiNAN ATEŞ (@selmaateskazanc) March 31, 2023
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