Sinan Ateş'in ablasından videolu çağrı: Adam satmak yok, cinayet aydınlatılsın!

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 00:35

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 00:35

Twitter hesabından Sinan Ateş’in fotoğrafının da olduğu bir video paylaşan abla Selma Ateş, cinayetin aydınlatılmasını talep etti.

Abla Selma Ateş’in #AdamSatmakYok #SinanAteşCinayetiAydınlatılsın etiketleriyle paylaştığı videoda birkaç kişinin sokaklara “Sinan Ateş cinayeti aydınlatılsın” pankartı astıkları görülüyor.