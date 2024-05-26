Ayşe Ateş 'İzaha muhtaç sorular' diyerek paylaştı... Sinan Ateş suikastında 'İsmail Akgül' iddiası

Suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, saldırıyla ilgili olarak MHP milletvekili İsmail Akgül'ün babasının evinde arama yapıldığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 08:45
Ayşe Ateş 'İzaha muhtaç sorular' diyerek paylaştı... Sinan Ateş suikastında 'İsmail Akgül' iddiası
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Ankara'da, 30 Aralık 2022 günü düzenlenen suikastla öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, cinayetle ilgili olarak MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'le ilgili şüpheler olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayşe Ateş, şunları söyledi:

"İzaha muhtaç sorular:

1-) Sinan'ın katledilmesinden yaklaşık olarak 1 ay sonra MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün baba evi neden aranmıştır?

2-) Babasının üzerine kayıtlı 14 AAY 148 plakalı araç Ankara'ya getirilip parmak izi tespiti neden yapılmış, araç niçin detaylı bir şekilde incelenmiştir?

Bilgilendirme: PTS kayıtlarına göre kiralık katil Eray Özyağcı'nın Bolu'da araç değiştirdiği, İstanbul'a götürülmek yerine Bolu'da bir müddet gizlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunmaktadır."

Ateş, paylaşımında İsmail Akgül'ün babası Mehmet Akgül'e ait evde arama yapılmasının ardından olay yeri inceleme raporu ve incelenmek üzere alınan materyallere el konulmasını onaylayan Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına da yer verdi.

Raporda ise Mehmet Akgül'ün sahibi olduğu araçta yapılan incelemede İsmail Akgül'e ait parmak izleri bulunduğu belirtiliyor.


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