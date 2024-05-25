Sinan Ateş'in eşinden suikaste ilişkin yeni iddia: 'Özyağcı'nın Bolu'da gizlendiğine dair şüphe var'

Yayınlanma: 25.05.2024 - 19:10

Güncelleme: 25.05.2024 - 19:20

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, X hesabından yaptığı paylaşımda Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Özyağcı'nın cinayetin ardından Bolu'da bir müddet gizlendiğini iddia etti.

Ateş, cinayetten 1 ay sonra MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün babasının evinin neden arandığını ve yine babasının üzerine kayıtlı aracın neden Ankara'ya getirilerek parmak izi tespiti yapıldığını sordu.

Ateş'in yaptığı paylaşım şöyle:

"KUVVETLİ ŞÜPHE BULUNMAKTADIR"

"Sinan'ın katledilmesinden yaklaşık olarak 1 ay sonra MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün baba evi neden aranmıştır? Babasının üzerine kayıtlı 14 AAY 148 plakalı araç Ankara'ya getirilip parmak izi tespiti neden yapılmış, araç niçin detaylı bir şekilde incelenmiştir?

Bilgilendirme: PTS kayıtlarına göre kiralık katil Eray Özyağcı'nın Bolu'da araç değiştirdiği, İstanbul'a götürülmek yerine Bolu'da bir müddet gizlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunmaktadır."