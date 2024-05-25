Sinan Ateş'in eşinden suikaste ilişkin yeni iddia: 'Özyağcı'nın Bolu'da gizlendiğine dair şüphe var'

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eşine yönelik suikaste ilişkin yeni iddialar ortaya attı. Ateş, yaptığı paylaşımda MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve babasının cinayetle bir ilişkisi olup olmadığını sordu.

ANKA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 19:10
Sinan Ateş'in eşinden suikaste ilişkin yeni iddia: 'Özyağcı'nın Bolu'da gizlendiğine dair şüphe var'
Abone Ol google-news

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, X hesabından yaptığı paylaşımda Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Özyağcı'nın cinayetin ardından Bolu'da bir müddet gizlendiğini iddia etti.

Ateş, cinayetten 1 ay sonra MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün babasının evinin neden arandığını ve yine babasının üzerine kayıtlı aracın neden Ankara'ya getirilerek parmak izi tespiti yapıldığını sordu. 

Ateş'in yaptığı paylaşım şöyle:

"KUVVETLİ ŞÜPHE BULUNMAKTADIR"

"Sinan'ın katledilmesinden yaklaşık olarak 1 ay sonra MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün baba evi neden aranmıştır? Babasının üzerine kayıtlı 14 AAY 148 plakalı araç Ankara'ya getirilip parmak izi tespiti neden yapılmış, araç niçin detaylı bir şekilde incelenmiştir?

Bilgilendirme: PTS kayıtlarına göre kiralık katil Eray Özyağcı'nın Bolu'da araç değiştirdiği, İstanbul'a götürülmek yerine Bolu'da bir müddet gizlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunmaktadır."


Sinan Ateş haberleri Ayşe Ateş haberleri eray özyağcı haberleri

İlgili Haberler

Bu akşam canlı yayına katılacaktı: Sinan Ateş'in arkadaşına saldırı!

Bu akşam canlı yayına katılacaktı: Sinan Ateş'in arkadaşına saldırı!
'Beni öldürecekler, haberiniz olsun...' demişti... Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e iki silahlı koruma verildi

'Beni öldürecekler, haberiniz olsun...' demişti... Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e iki silahlı koruma verildi
Özgür Özel, 'iki arsız metin yazarı' diyerek Sinan Ateş cinayetini sormuştu: MHP'li Yönter ve Semih Yalçın'dan 'yanıt' geldi

Özgür Özel, 'iki arsız metin yazarı' diyerek Sinan Ateş cinayetini sormuştu: MHP'li Yönter ve Semih Yalçın'dan 'yanıt' geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

UAD'dan İsrail'e çağrı: Refah'taki askeri operasyonlar derhal durdurulmalı

UAD'dan İsrail'e çağrı: Refah'taki askeri operasyonlar derhal durdurulmalı
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Ekrem İmamoğlu'ndan AKP'li başkana tebrik ziyareti: 'Bütün arkadaşlarınızla başarılı 5 yıl yaşayın'

Ekrem İmamoğlu'ndan AKP'li başkana tebrik ziyareti: 'Bütün arkadaşlarınızla başarılı 5 yıl yaşayın'
Zorlu Holding’e ‘İsrail’ protestosu

Zorlu Holding’e ‘İsrail’ protestosu
Benzine indirim yolda: Bu gece pompaya yansıyacak! 24 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Benzine indirim yolda: Bu gece pompaya yansıyacak! 24 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Akrep burcu yorumu
Resmi Gazete'de yayımlandı: YÖK'ten 'diploma ve denklik' yönetmeliğine yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı: YÖK'ten 'diploma ve denklik' yönetmeliğine yeni düzenleme
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Balık burcu yorumu